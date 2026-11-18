Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 46: Moon Go

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 46, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc cùng nhau khám phá ẩm thực Hàn ngay giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Điểm dừng chân lần này là Moon Go, với hành trình 8 năm hoạt động với những món ăn đặc trưng của xứ sở Kim Chi.

"Quán ăn hạnh phúc" hứa hẹn sẽ đưa thực khách đến thưởng thức món ngon từ những nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân trên khắp TP. Hồ Chí Minh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về ẩm thực, từ nguyên liệu đến cách chế biến cũng như câu chuyện của những người làm nghề, các chủ kinh doanh ẩm thực của thành phố.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.