Quăng tóc giả hết mình tại Song tài thách đấu 2

Tập 26 "Song tài thách đấu 2" tiếp tục mang đến những màn tranh tài hài hước. Ở vòng thi "Tranh tài đấu sức" các nghệ sĩ thử sức với trò chơi "Tóc gió thôi bay". Người chơi phải đội tóc giả và dùng sức hất tóc đi càng xa càng tốt.

Những bộ tóc đủ màu sắc cùng loạt động tác đầy quyết tâm tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười

Kết thúc vòng thi, đội Dương Cường - Phượng Tiên giành chiến thắng với tỷ số 3 - 2, nhận 25 điểm. Đội Trần Anh Huy - Mộng Nghi nhận 20 điểm.



Trần Anh Huy - Mộng Nghi bứt phá ở thử thách âm nhạc tại Song tài thách đấu 2

Bước vào vòng "Song tài thách đấu", hai đội phải vận dụng kiến thức âm nhạc và thể lực để chinh phục các câu hỏi.

Mộng Nghi gây bất ngờ khi vượt qua nỗi lo về độ cao, thử sức với màn leo dây. Trong khi đó, Trần Anh Huy thể hiện sự am hiểu âm nhạc qua những câu hỏi liên quan đến lời bài hát.



Khép lại ba vòng tranh tài, đội Trần Anh Huy - Mộng Nghi giành chiến thắng chung cuộc với 130 điểm, nhận giải thưởng 7 triệu đồng. Đội Dương Cường - Phượng Tiên đạt 115 điểm và nhận 5 triệu đồng

Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC Duy Khương và Sở Lam, cùng tinh thần lăn xả của các khách mời, tập 27 "Song tài thách đấu" tiếp tục mang đến không khí giải trí vui nhộn cho khán giả.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.