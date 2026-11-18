Điểm đến kỳ này là Thác Mơ (còn gọi là Pác San), một địa chỉ nổi tiếng ở Na Hang (Tuyên Quang)

Việt Nam đi là ghiền: Thác Cây Vải và Thác Cây Sung

"Việt Nam đi là ghiền" tập 8 có sự đồng hành của người dẫn chương trình Mai Phương. Điểm đến kỳ này là Thác Mơ (còn gọi là Pác San), một địa chỉ nổi tiếng ở Na Hang (Tuyên Quang).

Theo chân ê-kíp, khán giả khám phá nhiều điều thú vị về hai nhánh thác mang tên Cây Vải và Cây Sung. Theo chị Hiếu, phụ trách Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, người dân đặt tên gọi gắn liền với những loài cây mọc quanh khu vực mỗi thác.

Giữa không gian núi rừng Na Hang, mỗi nhánh thác mang một nét riêng. Dòng nước len qua những tán cây, ghềnh đá, tạo nên khung cảnh xanh mát và gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn có dịp tìm hiểu những câu chuyện thú vị gắn với tên gọi của từng địa điểm.

Việt Nam đi là ghiền: Trải nghiệm bắt cua, cá ở tầng 3 Thác Mơ

Rời hai nhánh thác, hành trình tiếp tục lên tầng 3 của Thác Mơ. Tại đây, trải nghiệm bắt cua, cá dưới dòng nước mang đến một hoạt động gần gũi với đời sống tự nhiên.

Trải nghiệm tắm suối, bắt cua đá, cá sông, thư giãn trong không gian xanh mát ở Suối Mơ

Thay vì chỉ ngắm nhìn cảnh quan, du khách có cơ hội tự tay tìm kiếm những sản vật dưới suối. Hoạt động này cũng tạo thêm sự hào hứng cho chuyến đi, khi mỗi thành quả đều đến từ sự quan sát và khéo léo của người tham gia. Dù Mai Phương đã rất kiên trì, song vận may đã không mỉm cười và cô không bắt được chú cua nào.

Thưởng thức bữa trưa dân dã bên dòng suối

Sau hành trình khám phá, bữa trưa được chuẩn bị ngay cạnh dòng suối. Thực đơn gồm cua đá nướng, cá nướng, gà nướng, thịt nướng. Điểm đáng chú ý nằm ở cách chế biến không sử dụng quá nhiều gia vị.

Thưởng thức tiệc nướng giữa không gian trong lành, tiếng nước chảy róc rách

Cua, cá, gà và thịt được nướng để giữ hương vị vốn có của nguyên liệu. Riêng mắc khén tạo thêm nét đặc trưng cho món thịt nướng, nhưng không lấn át vị ngon tự nhiên.

Giữa không gian trong lành, tiếng nước chảy róc rách và những món ăn vừa được chế biến, bữa trưa trở thành điểm kết thúc trọn vẹn cho hành trình. Qua đó, "Việt Nam đi là ghiền" tập 8 gợi mở một cách khám phá Thác Mơ: chậm rãi cảm nhận cảnh sắc, trải nghiệm thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực ngay tại nơi mình đặt chân đến.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu trên HTV7.