Quán ăn hạnh phúc: Những món ngon mang hương vị núi rừng

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 45, Nam Khánh và Kan Hy khám phá thực đơn với nhiều món ăn đặc trưng của Tây Nguyên. Từ bò một nắng, gỏi heo cà rừng đến cơm lam gà sa lửa, mỗi món đều có cách kết hợp nguyên liệu riêng.

Hai vị thực khách mở đầu bữa ăn với bò một nắng chấm muối kiến vàng

Mở đầu bữa ăn là bò một nắng chấm muối kiến vàng. Thịt bò mềm, thoang thoảng mùi khói và được tẩm ướp bằng gia vị đặc trưng. Đặc biệt, chén muối kiến vàng cay nhẹ kết hợp cùng hương sả thơm tạo điểm nhấn cho món ăn.

Gỏi heo cà rừng mang đến trải nghiệm mới lạ

Tiếp đến, gỏi heo cà rừng mang đến trải nghiệm mới lạ. Món ăn sử dụng thịt heo Ê Đê nướng cháy xém, tẩm ướp cùng thảo mộc. Sau đó, thịt được trộn với cà rừng, rau mùi và hành phi. Cà rừng được đập dập để gia vị thấm đều, tạo vị đắng nhẹ đặc trưng.

Măng xào nấm mối kết hợp măng giòn với nấm mềm ngọt

Trong khi đó, măng xào nấm mối kết hợp măng giòn với nấm mềm ngọt. Các loại rau rừng tươi xanh và tỏi phi giúp món ăn thêm đậm đà.

Bên cạnh đó, chả ốc ống tre cũng gây chú ý bởi cách chế biến độc đáo. Phần chả gồm thịt xay, ốc và mộc nhĩ được nhồi trong ống tre. Nhờ vậy, món ăn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt ốc.

Cơm lam gà sa lửa tạo nên hương vị hài hòa

Một món ăn quen thuộc khác là cơm lam gà sa lửa. Tại đây, gà được nướng cùng củ nén và dùng kèm muối lá é. Sự kết hợp này tạo nên hương vị hài hòa giữa thịt gà và gia vị núi rừng.

Súp gà H'mông hầm sữa hạt mang đến hương vị khác biệt

Ngoài các món nướng và món khô, súp gà H'mông hầm sữa hạt mang đến hương vị khác biệt. Món ăn sử dụng gà đen hầm mềm cùng sữa hạt mắc ca.

Táo đỏ và kỷ tử cũng được kết hợp trong phần súp. Nhờ đó, món ăn có vị ngọt thanh từ thịt gà cùng hương sữa hạt béo dịu. Nam Khánh thích thú với hương vị này và ví ẩm thực vùng cao như một bức tranh nhiều màu sắc.

Sầu riêng nướng ống tre được nướng vàng, dùng cùng xôi dẻo, đậu phộng và sữa mắc ca

Khép lại bữa ăn là sầu riêng nướng ống tre. Sầu riêng được nướng vàng, dùng cùng xôi dẻo, đậu phộng và sữa mắc ca. Sự kết hợp tạo nên nhiều tầng hương vị đặc trưng. Món tráng miệng khiến Nam Khánh yêu thích đến mức muốn đưa mẹ đến thưởng thức. Bởi mẹ anh vốn rất thích đồ ngọt.

Qua hành trình, Kan Hy nhận thấy ẩm thực Tây Nguyên thường tận dụng những nguyên liệu mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân. Đồng thời, cách kết hợp sản vật địa phương với gia vị đặc trưng đã tạo nên bản sắc riêng cho từng món ăn.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.