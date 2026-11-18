HTV Chiến thắng ung thư: Giải đáp mức độ hiệu quả của Amivantamab

"HTV Chiến thắng ung thư" đề cập đến những kết quả nghiên cứu đáng chú ý về thuốc đích Amivantamab. Đây là kháng thể đặc hiệu kép, tác động lên hai thụ thể EGFR và MET. Thuốc được nghiên cứu trong điều trị một số trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen phù hợp.

Điểm mới được quan tâm là dạng thuốc phối hợp Amivantamab và hyaluronidase, dùng bằng đường tiêm dưới da. Tháng 12/2025, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt dạng bào chế này cho các chỉ định đã được chấp thuận của Amivantamab truyền tĩnh mạch.

Amivantamab là kháng thể đặc hiệu kép, có tác động lên hai thụ thể EGFR và MET

Trong nghiên cứu giai đoạn III PALOMA-3, có 418 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển tham gia. Hai nhóm được điều trị bằng Amivantamab phối hợp lazertinib, theo đường tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch.

Kết quả cho thấy tỉ lệ đáp ứng khách quan lần lượt là 30% và 33%. Đáng chú ý, tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn chỉ khoảng 0,5% ở mỗi nhóm. Thời gian đáp ứng trung vị là 1,5 tháng. Như vậy, kết quả này không đồng nghĩa khối u của mọi bệnh nhân đều biến mất.

HTV Chiến thắng ung thư: Ưu điểm của thuốc đích tiêm dưới da

Một số kết quả ban đầu về hiệu quả thuốc Amivantamab

Bên cạnh hiệu quả điều trị tương tự đường truyền trong nghiên cứu, dạng tiêm dưới da có ưu điểm về thời gian sử dụng. Mũi tiêm đầu tiên có thời gian trung vị khoảng 4,8 phút, so với khoảng 5 giờ ở nhóm truyền tĩnh mạch.

Đồng thời, tỉ lệ phản ứng liên quan đến việc sử dụng thuốc cũng thấp hơn. Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ này là 13% ở nhóm tiêm dưới da, so với 66% ở nhóm truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên, thuốc vẫn có thể gây tác dụng phụ và cần được theo dõi y tế.

HTV Chiến thắng ung thư: Amivantamab có thay thế hóa trị?

Việc chỉ định Amivantamab phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh và kết quả xét nghiệm đột biến gen



Không phải mọi bệnh nhân ung thư đều có thể sử dụng Amivantamab. Việc chỉ định phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh và kết quả xét nghiệm đột biến gen.

Đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ, thuốc có thể được phối hợp với thuốc điều trị đích khác hoặc hóa trị trong một số phác đồ. Chẳng hạn, FDA chấp thuận phối hợp Amivantamab với carboplatin và pemetrexed cho một số nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR phù hợp.

Dù không phải phương pháp thay thế hóa trị trong mọi trường hợp nhưng Amivantamab vẫn mang ý nghĩa lớn với sự phát triển của y học trong điều trị ung thư

Vì vậy, Amivantamab không phải phương pháp thay thế hóa trị trong mọi trường hợp. Bác sĩ cần đánh giá từng bệnh nhân để lựa chọn phác đồ phù hợp.

Trong chương trình, BS.CKII Nguyễn Hữu Hòa, chuyên khoa Ung bướu, cũng phân tích thêm ưu điểm, đối tượng chỉ định và thời gian đáp ứng của thuốc. Qua đó, "HTV Chiến thắng ung thư" giúp người bệnh tiếp cận thông tin khoa học, tránh hiểu nhầm về hiệu quả điều trị và chủ động trao đổi với bác sĩ.

HTV Chiến thắng ung thư