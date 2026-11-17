Bản lĩnh đối mặt: Gia đình bất lực vì con không còn ngoan như trước kia

Tại tập 56 "Bản lĩnh đối mặt", khách mời Nguyễn Thùy Dương chia sẻ câu chuyện về cháu trai 15 tuổi. Hiện tại, cậu bé là con một trong gia đình. Từ 1 tuổi đến 3 tuổi, cậu bé rất ngoan ngoãn và luôn vâng lời người lớn.

Tuy nhiên, bước sang tuổi 15, cậu bắt đầu phản kháng các yêu cầu từ cha mẹ. Thậm chí, cậu bé còn đập cửa và hét to khi không được đi chơi. Trong khi đó, lịch trình sinh hoạt của cậu bị cha mẹ kiểm soát chặt suốt 15 năm.

Khách mời Nguyễn Thùy Dương chia sẻ câu chuyện về người cháu trai 15 tuổi



Mỗi sáng cha mẹ đều dậy sớm nấu ăn và thay phiên đưa đón cậu đi học. Đồng thời, gia đình thuê gia sư về nhà dạy kèm và hạn chế con ăn uống bên ngoài. Bên cạnh đó, cha mẹ luôn áp đặt con trai phải nghe lời tuyệt đối.

Trước sự thay đổi của con, chị gái Thùy Dương nhiều lần gọi điện thở dài vì bất lực. Dù người mẹ đã khuyên bảo và dùng đến đòn roi nhưng cậu bé vẫn tiếp tục phản kháng. Vì vậy, khách mời Thùy Dương tìm đến chương trình để xin lời khuyên giúp cháu trai ngoan ngoãn như xưa.

Chị Thùy Dương tìm đến chương trình để xin lời khuyên giúp cháu trai ngoan ngoãn như xưa

Bản lĩnh đối mặt: Sai lầm của phụ huynh là kiểm soát con

Lắng nghe câu chuyện, MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Bởi lẽ, nữ MC cũng có con trai đầu lòng vừa tròn 15 tuổi với nhiều xáo trộn về tâm lý. Lúc mới lên lớp 9, cậu bé cũng từng đi lại ầm ầm và ném quần áo trong nhà.

MC Hải Yến đồng cảm với những bậc phụ huynh có con ở tuổi 15

Thay vì trách phạt, nữ MC chủ động thay đổi góc nhìn để trở thành người bạn của con. Theo đó, chị luôn chậm lại vài phút để hỏi rõ lịch trình trước khi cho con tiền đi chơi. Đặc biệt, chị quyết định mua xe đạp cho con tự đi học và trò chuyện cùng con sau mỗi buổi học.

Trong khi đó, tiến sĩ Tô Nhi A nhận định cha mẹ cậu bé rất giỏi kiếm tiền. Thế nhưng, theo nữ chuyên gia, việc giao hết chuyện học cho gia sư khiến trẻ thiếu hoạt động cá nhân. Hơn nữa, áp lực kỳ vọng vào đứa con duy nhất khiến phụ huynh tự trói buộc chính mình.

Nữ tiến sĩ khẳng định việc đập cửa, hét to là hành vi phản kháng chứ không phải cá tính. Đáng chú ý, sai lầm lớn nhất của người mẹ là im lặng lúc con hét to rồi bất ngờ đánh đòn.

Từ góc độ tâm lý, tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh trẻ 15 tuổi không thể giống lúc 2-3 tuổi. Vì vậy, phụ huynh cần bỏ tâm lý độc tôn để tôn trọng chính kiến riêng của con, hãy làm người bạn lớn để lắng nghe và định hướng cho trẻ.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh phụ huynh cần bỏ tâm lý độc tôn để tôn trọng chính kiến riêng của con



"Bản lĩnh đối mặt" được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: http://www.youtube.com/watch?v=fb1AT4vBRhI



