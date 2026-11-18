Hai đội anh chị em so tài qua những thử thách kiến thức và vận động tại Tranh tài đọ sức

Khác với những tập trước có sự đồng hành của phụ huynh, tập 9 Tranh tài đọ sức chào đón hai đội chơi gồm các thành viên là anh chị em trong gia đình.

Đội Sóc Tia Chớp gồm Gia Hân (11 tuổi) và anh trai Tiến Dũng (16 tuổi). Trong khi đó, đội Chim Cánh Cụt có hai chị em Phương Linh (15 tuổi) và Hoàng Phúc (9 tuổi).

Tiến Dũng và Phương Linh đã có màn thi đầy căng thẳng ở vòng thi Tranh tài

Mở đầu chương trình, cả hai đội bước vào vòng Tranh tài với 10 câu hỏi dành cho anh chị và 10 câu hỏi dành cho các thành viên nhỏ tuổi. Những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, địa lý, đời sống và kỹ năng đã tạo nên màn cạnh tranh sôi nổi.

Các thành viên hai đội tập trung đưa ra đáp án trong vòng thi đầu tiên

Kết thúc vòng thi, đội Sóc Tia Chớp đạt 75 điểm, tạm xếp sau đội Chim Cánh Cụt với 100 điểm.

Tiếp nối là vòng Đọ sức với thử thách vận động đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai thành viên. Các cặp anh chị em phải cùng mang dép đôi, vượt qua chướng ngại vật, giải câu đố toán học và phối hợp giữ thăng bằng để đưa bóng vào rổ.

Hai đội tập trung thực hiện thử thách giữ thăng bằng và đưa bóng vào rổ

Dù liên tục gặp những tình huống bóng rơi, di chuyển chưa ăn ý, cả hai đội vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi. Mỗi đội đều ghi được 3 quả bóng, tương đương 150 điểm.

Chim Cánh Cụt bứt phá nhờ sự thấu hiểu giữa hai chị em tại tập 9 Tranh tài đọ sức

Bước vào vòng Bắt sóng đồng đội, hai đội tiếp tục thử sức với 5 câu hỏi xoay quanh sở thích, thói quen và những điều gần gũi của người thân. Mỗi câu trả lời trùng khớp mang về 100 điểm, tạo cơ hội để các đội thay đổi cục diện.

Sự thấu hiểu giúp hai chị em Phương Linh và Hoàng Phúc có màn phối hợp ăn ý

Ở phần thi của đội Chim Cánh Cụt, Phương Linh và Hoàng Phúc cho thấy sự thấu hiểu khi cùng nhớ về món quà đầu tiên chị dành tặng em, ước mơ nghề nghiệp của Phúc hay sở thích nuôi cún. Qua đó, đội ghi được 4/5 câu trả lời giống nhau, giành thêm 400 điểm.

Tiến Dũng và Gia Hân cùng đối chiếu đáp án trong vòng thi quyết định

Trong khi đó, đội Sóc Tia Chớp cũng có những khoảnh khắc đáng yêu khi anh Tiến Dũng và em Gia Hân chia sẻ về sở thích ăn uống, phương tiện di chuyển yêu thích hay thói quen tìm đồ ăn vặt sau giờ học. Hai anh em mang về 200 điểm ở vòng thi quyết định.

Khép lại ba vòng thi, đội Chim Cánh Cụt giành chiến thắng với tổng cộng 650 điểm, vượt qua đội Sóc Tia Chớp với 425 điểm.

Đội Chim Cánh Cụt giành chiến thắng chung cuộc với 650 điểm

Tập 9 Tranh tài đọ sức 2 không chỉ mang đến những phút giây giải trí vui nhộn, mà còn cho thấy tình cảm gắn bó giữa anh chị em qua những hoạt động và thử thách chung. Sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu là những điều giúp các thành viên cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.