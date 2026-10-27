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Vợ mới cưới mê chồng IT, cặp đôi khác bén duyên sau một lần té xe | Tập 41 Vợ chồng son

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tập 41 Vợ chồng son mang đến những câu chuyện tình yêu thú vị và nhiều cảm xúc. Từ buổi hẹn đầu tiên trễ gần hai tiếng đến mối duyên bắt đầu sau một lần té xe, hai cặp đôi cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Vợ mới cưới mê chồng lập trình viên, cặp đôi khác bén duyên sau một lần té xe | Vợ chồng son

Cặp đôi đầu tiên của Vợ chồng son là Hồ Trọng Tín, lập trình viên quê Quảng Trị, hiện sống và làm việc tại Bình Thuận, vừa kết hôn với Lê Thị Thanh Tuyền, nhân viên marketing, chưa đầy hai tháng. Thanh Tuyền tiết lộ cô đã chú ý đến Tín ngay từ lần đầu gặp mặt, dù hài hước nhận xét chồng “xấu và già”. Trái lại, Tín khá ít nói, khô khan và từng khiến buổi hẹn đầu tiên trở nên đáng nhớ khi đến đón bạn gái trễ gần hai tiếng vì ngủ quên sau giờ làm.

Vợ mới cưới mê chồng lập trình viên, cặp đôi khác bén duyên sau một lần té xe | Vợ chồng son - Ảnh 1.

Không giỏi thể hiện tình cảm, Tín còn khiến Tuyền nhiều lần phải bật đèn xanh, thậm chí gửi video tỏ tình để chồng hiểu ý

Ở câu chuyện thứ hai, Đặng Thị Hồng, giáo viên mầm non, và Phạm Anh Thiên, công nhân ngành thực phẩm, ban đầu đều không có ấn tượng tốt về nhau khi cùng làm việc tại một công ty bất động sản. Bước ngoặt đến khi Hồng bị té xe trong lúc đi ăn cùng đồng nghiệp. Thiên lập tức bỏ xe chạy đến giúp đỡ, mua thuốc và đồ ăn sáng cho cô. Sự quan tâm ấy khiến Hồng dần rung động.

Vợ mới cưới mê chồng lập trình viên, cặp đôi khác bén duyên sau một lần té xe | Vợ chồng son - Ảnh 2.

Sau gần một tháng, Thiên chính thức tỏ tình và cả hai tiến tới hôn nhân sau một năm yêu nhau

Hai câu chuyện với những khởi đầu khác nhau cho thấy tình yêu đôi khi không đến từ lời nói lãng mạn, mà được vun đắp qua sự quan tâm, những hành động chân thành và trách nhiệm với người mình thương.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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