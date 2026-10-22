Vợ chồng son: Được mai mối nhưng cả hai đều chê “không phải gu”

Trong tập 40 Vợ chồng son, Lê Vân Anh và Phan Xuân Phương khiến khán giả bật cười khi kể lại ấn tượng ban đầu về nhau. Chị Vân Anh sinh năm 1994, quê Nghệ An, hiện làm giảng viên đào tạo kỹ năng mềm tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, anh Xuân Phương sinh năm 1990 và làm việc trong ngành y.

Cơ duyên của cả hai đến từ sự giới thiệu của người thân. Một người chú và một người bác đã tìm cách kết nối để hai người có cơ hội gặp gỡ. Tuy nhiên, cuộc mai mối không tạo nên tiếng sét ái tình như mong đợi

Khi được hỏi liệu đối phương có phải mẫu người mình thích hay không, Vân Anh thẳng thắn trả lời “không phải gu”. Xuân Phương cũng đồng tình rằng vợ không phải hình mẫu mình tìm kiếm.

NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận mang đến những màn trò chuyện gần gũi, giúp cặp đôi chia sẻ chân thành hơn về tình yêu và hôn nhân tại Vợ chồng son

Một chi tiết hài hước khác được tiết lộ là trong thời gian hẹn hò, hai người đi ăn uống đều là “Campuchiai”, nghĩa là cùng nhau chia tiền. Xuân Phương xem đó là cách chi tiêu hợp lý, thể hiện sự tiết kiệm. Tuy nhiên, câu chuyện lại trở thành đề tài để các MC trêu chọc, bởi cách nhìn nhận về việc chia tiền khi yêu của mỗi người có thể rất khác nhau.

Chia tiền khi hẹn hò, vợ chồng son còn có “chiêu” ghen bí mật

Sau nhiều năm chung sống, những khác biệt trong tính cách của Vân Anh và Xuân Phương dần bộc lộ rõ hơn. Vân Anh cho biết chồng là người khá chậm rãi, thường trả lời “mai đi”, “tí nữa” khi được nhờ làm việc. Sự chần chừ này khiến cô đôi lúc sốt ruột, nhất là khi cần chồng xử lý công việc ngay.

Vân Anh tiết lộ chồng cũng ghen mà ghen theo kiểu bí mật

Thế nhưng, điều khiến Vân Anh bất ngờ hơn cả là chuyện ghen tuông. Cô tiết lộ Xuân Phương đã cài đặt tính năng định vị trên điện thoại và xe hơi để biết vợ đang ở đâu. Bản thân cô lại không rành công nghệ nên không biết hết những thao tác mà chồng thực hiện.

Xuân Phương thừa nhận có ghen nhưng thường không thể hiện quá rõ ràng. Thay vì trực tiếp nói ra mọi chuyện với vợ, anh còn chọn cách tâm sự với mẹ vợ

Dù vậy, phía sau những tình huống hài hước là vấn đề về cách thể hiện tình cảm và sự tin tưởng trong hôn nhân. Việc quan tâm đến nhau có thể xuất phát từ tình yêu, nhưng mỗi người vẫn cần tôn trọng không gian riêng và trao đổi thẳng thắn để tránh hiểu lầm.

Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi học cách nhìn lại bản thân

Vân Anh cho biết chồng là người hiền nhưng chậm chạp, trong khi Xuân Phương nhận xét vợ nóng tính. Những khác biệt ấy đôi khi khiến cả hai tranh luận, nhất là khi một người muốn giải quyết công việc ngay còn người kia thường trì hoãn.

Vân Anh chia sẻ rằng sau khi sinh con thứ hai, sức khỏe không còn như trước nên cô chọn cách nhường nhịn và giảm bớt tranh cãi. Tuy nhiên, cô cũng mong chồng không vì vậy mà trở nên lấn lướt, đồng thời chủ động hơn trong những việc cần làm

Điểm tích cực là cả hai từng tham gia các lớp học phát triển bản thân. Theo Vân Anh, trước đây khi xảy ra mâu thuẫn, hai người dễ đổ lỗi cho nhau. Sau này, họ học cách nhìn nhận rằng mỗi người đều có phần trách nhiệm trong bất đồng. Đây cũng là điều giúp cả hai điều chỉnh cách ứng xử và hiểu nhau hơn.

Chuyện tình của Lê Vân Anh và Phan Xuân Phương cho thấy hôn nhân bền vững được vun đắp từ sự thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực thay đổi vì nhau

Từ cuộc mai mối không đúng “gu”, những buổi hẹn hò chia tiền đến chuyện ghen tuông kín đáo, câu chuyện của Vân Anh và Xuân Phương cho thấy tình yêu không nhất thiết bắt đầu bằng ấn tượng hoàn hảo. Quan trọng hơn cả là cách hai người cùng thay đổi, chia sẻ trách nhiệm và xây dựng sự tin tưởng sau nhiều năm sống chung.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=uPKbqet8yCg&t=1257s