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Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Tình trường khiến hai cả trường quay Bạn muốn hẹn hò bất ngờ

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, Thanh Thanh, 29 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, gây ấn tượng bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng và dễ bật cười. Cô cho biết mình khá mạnh mẽ, độc lập, có thể tự chủ về tài chính lẫn cuộc sống. 

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 1.

Sau nhiều lần trải qua chuyện tình cảm, cô vẫn mong tìm được người có thể đồng hành và chia sẻ những vui buồn thường ngày

Khi được hỏi về đường tình duyên, Thanh Thanh thẳng thắn cho biết mình đã trải qua nhiều mối tình đến mức “đếm không hết”. Trước câu hỏi liệu số lượng có vượt quá đầu ngón tay hay không, cô hài hước đáp rằng có lẽ phải tính bằng cả ngón chân. Chia sẻ này khiến hai MC không khỏi ngạc nhiên.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 2.
Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 3.

Thanh Thanh chia sẻ cởi mở, hài hước về chuyện tình cảm và quan niệm yêu đương của bản thân cho hai MC và chàng trai

Đáng chú ý, khi được hỏi về mối tình sâu sắc nhất, Thanh Thanh cho biết mối tình nào cũng có ý nghĩa như nhau, bởi cô luôn yêu hết lòng và xem người mình quen như tình đầu. Cô cũng thừa nhận những trải nghiệm trước đây khiến bản thân có phần cứng rắn hơn trong chuyện tình cảm.

Dù vậy, Thanh Thanh vẫn muốn tìm một người phù hợp để cùng xây dựng mối quan hệ lâu dài. Cô mong bạn trai có ngoại hình ưa nhìn, biết lắng nghe, trân trọng gia đình và thật lòng quan tâm đến mình.

Chàng kỹ thuật viên ghi điểm bằng sự chân thành tại Bạn muốn hẹn hò

Đối diện Thanh Thanh là Trần Minh Thông, 31 tuổi, quê An Giang, hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Anh làm kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng xe phân khối lớn và nâng cấp linh kiện xe máy điện. 

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 4.

Minh Thông tự nhận mình hòa đồng, vui vẻ, sống có trách nhiệm nhưng đôi khi hay quên những chuyện nhỏ

Trong lần đầu gặp mặt, Minh Thông chuẩn bị tặng Thanh Thanh một cuốn sách về phát triển bản thân và xây dựng hạnh phúc trong tình yêu. Anh còn gửi tặng cô gói bảo dưỡng xe máy tại cửa hàng của mình. Món quà khiến cuộc trò chuyện thêm phần gần gũi, đồng thời cho thấy sự chu đáo của chàng trai.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 5.
Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 6.

Khi chia sẻ về quan niệm tình yêu, Minh Thông đề cao sự chân thành, tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu. Cả hai cũng trao đổi về cuộc sống sau hôn nhân, chuyện công việc, nội trợ và quản lý tài chính

Thanh Thanh cho biết cô vẫn muốn tiếp tục đi làm, phát triển công việc cá nhân thay vì chỉ ở nhà làm nội trợ. Minh Thông thể hiện sự đồng tình và cho biết có thể chia sẻ những việc trong gia đình.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 7.
Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 8.

Minh Thông và Thanh Thanh cùng bấm nút hẹn hò, trao nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Dù Thanh Thanh thừa nhận bản thân vẫn còn ham vui và chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá cởi mở. Đến thời khắc quyết định, Minh Thông và Thanh Thanh cùng bấm nút hẹn hò, trao nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=zTuNHQNEmQU

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