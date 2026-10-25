“Quen ai cũng như tình đầu”, cô gái khiến trường quay bất ngờ | Tập 43 - Bạn muốn hẹn hò

“Quen ai cũng như tình đầu”, cô gái khiến hai MC bất ngờ | Tập 43 - Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, cô gái cho biết mình là người độc lập, có thể tự chủ về tài chính và cuộc sống. Tuy nhiên, sau nhiều lần đổ vỡ, cô vẫn mong muốn tìm được một người đồng hành để chia sẻ những vui buồn thường ngày. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô thẳng thắn tiết lộ số mối tình đã trải qua nhiều đến mức không thể đếm hết bằng đầu ngón chân, khiến hai MC ngạc nhiên.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là quan niệm yêu đương của cô. Dù trải qua nhiều mối tình, cô cho biết lần nào cũng yêu hết lòng và xem người mình quen như tình đầu

Chính những trải nghiệm ấy khiến cô dần cứng rắn hơn trong chuyện tình cảm, nhưng vẫn hy vọng tìm được người chân thành, biết lắng nghe và trân trọng gia đình.

Cuộc gặp với chàng trai làm kỹ thuật viên bảo trì xe phân khối lớn diễn ra trong không khí vui vẻ. Cả hai thoải mái trò chuyện về tính cách, sở thích và cuộc sống sau hôn nhân. Những màn đối đáp hài hước giúp khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Đến thời khắc quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, trao nhau cơ hội tìm hiểu.

Ở cặp đôi còn lại, chàng trai thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị hoa hồng và quà quê dành tặng cô gái. Cả hai cũng trao đổi về tình yêu và dự định tương lai. Tuy nhiên, dù chàng trai sẵn sàng tiến tới, cô gái vẫn quyết định không bấm nút hẹn hò.

Hai cặp đôi, hai lựa chọn khác nhau đã tạo nên những cung bậc cảm xúc đáng chú ý trong tập phát sóng

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.