Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Chật vật giữ nghề nuôi ngựa khi trường đua vắng bóng

Hơn 40 năm gắn bó với ngựa, anh Lê Tiến Tông đã trải qua nhiều thay đổi trong công việc. Từng là nài ngựa tại trường đua Phú Thọ, anh bắt đầu cưỡi ngựa từ năm 9 tuổi và được đào tạo đua ngựa khi mới 12 tuổi. Tuy nhiên, khi hoạt động đua ngựa dần thu hẹp, anh buộc phải tìm hướng đi khác để tiếp tục gắn bó với những con vật đã trở thành một phần cuộc sống.

Anh Tông vẫn quyết định gắn bó với những chú ngựa sau khi trường đua Phú Thọ đóng cửa

Anh Tông chuyển sang cho thuê ngựa phục vụ các đoàn làm phim, đồng thời duy trì việc chăm sóc và huấn luyện ngựa. Công việc mới mở ra những cơ hội khác, nhưng cũng đòi hỏi anh phải thích nghi với lịch quay, địa điểm di chuyển và điều kiện làm việc không giống nhau. Trong đó, bộ phim Dấu Ngựa Trời Nam của đạo diễn Văn Nghệ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với anh. Quá trình thực hiện kéo dài khoảng 16 tháng, với nhiều cảnh quay ở rừng, đồng ruộng và suối.

Đằng sau những cảnh phim có ngựa là công việc chuẩn bị và chăm sóc liên tục. Anh Tông phải theo dõi thể trạng của từng con, làm quen với điều kiện quay và xử lý những tình huống phát sinh

Khó khăn lớn hơn xuất hiện khi nguồn thu từ hoạt động đua ngựa không còn như trước, trong khi việc duy trì đàn ngựa vẫn tốn kém. Có thời điểm, anh phải làm bảo vệ vào ban đêm để có thêm thu nhập chăm sóc ngựa. Anh cũng từng bán bớt ngựa, chỉ giữ lại một số con để tiếp tục theo đuổi công việc mình yêu thích.

Hiểu từng con ngựa để chăm sóc và huấn luyện

Hiện nay, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh Tông chăm sóc 22 con ngựa, trong đó có 7 con thuộc giống ngựa đua Phú Thọ. Công việc hằng ngày gồm tắm ngựa, vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe và huấn luyện. Trang trại còn cung cấp ngựa cho các hoạt động quay phim, biểu diễn, chụp ảnh cưới và tổ chức lớp học cưỡi ngựa.

Với anh Tông, chăm sóc ngựa không đơn thuần là thực hiện những công việc theo lịch. Mỗi con có tính nết và phản ứng khác nhau, vì vậy người chăm sóc phải quan sát để hiểu chúng

Có con đáp ứng với một tín hiệu điều khiển, nhưng con khác lại cần cách tiếp cận khác. Nếu thiếu chú ý, người huấn luyện có thể gặp nguy hiểm bởi ngựa có khả năng đá hoặc cắn khi phản ứng trước tác động xung quanh.

Sự tận tâm còn thể hiện rõ khi ngựa đau ốm. Anh từng thức trắng đêm để chăm sóc một con ngựa bị đau bụng. Điều khiến anh lo lắng nhất là khi ngựa bỏ ăn, ngược lại, nhìn đàn ngựa khỏe mạnh, nhanh nhẹn là niềm vui lớn trong công việc

Anh cũng nhớ một con ngựa đã gắn bó với mình suốt 25 năm, từ lúc mới sinh đến cuối đời. Dù con vật bị mù, anh vẫn tiếp tục chăm sóc trong suốt quãng đời còn lại của nó.

Anh Tông chia sẻ, bên cạnh việc chăm sóc đàn ngựa, anh còn hướng dẫn những người muốn học cưỡi ngựa

Một khóa cơ bản thường kéo dài 10 buổi, mỗi buổi khoảng 45 phút. Học viên làm quen với các kỹ năng từ đi bộ, nước kiệu đến nước đại theo quá trình huấn luyện. Anh cũng chia sẻ kiến thức về móng, cách nhận biết bệnh và những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề.

Với anh, truyền lại kinh nghiệm là một cách giúp những người yêu ngựa hiểu hơn về loài vật này. Người học không chỉ cần nắm kỹ thuật điều khiển mà còn phải biết quan sát, kiên nhẫn và đặt sự an toàn lên hàng đầu

Theo những người quen biết anh, điều khiến anh tiếp tục gắn bó không chỉ là thu nhập mà còn là tình yêu dành cho ngựa. Anh muốn duy trì những giống ngựa đua, đồng thời tạo điều kiện để người có cùng sở thích được tiếp xúc, học hỏi và hiểu hơn về công việc này.

Anh Lê Tiến Tông vẫn duy trì đàn ngựa qua nhiều giai đoạn khó khăn nhờ tình yêu và niềm đam mê với nghề

Câu chuyện của anh Lê Tiến Tông cho thấy, phía sau một nghề ít xuất hiện trong đời sống đô thị là những nỗ lực âm thầm để duy trì công việc và gìn giữ sự gắn bó giữa con người với loài vật. Giữa những thay đổi của nghề, anh vẫn chọn ở lại với đàn ngựa, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình yêu đã được vun đắp qua nhiều năm.

“Người chung quanh ta” phát sóng 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=XMPUe4nWOaU&t=1096s