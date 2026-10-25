GAUCI tháo mặt nạ, NEGAV chính thức lộ diện | The Masked Singer 2026

GAUCI dừng chân, NEGAV lộ diện sau lớp mặt nạ tại The Masked Singer

Bước vào vòng 2 The Masked Singer với chủ đề “Sống cuộc đời khác”, các mascot của bảng A mang đến những màn trình diễn cùng nhiều câu chuyện và manh mối mới. Đồng hành cùng ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, Ngô Kiến Huy là hai khách mời Đức Phúc và Hà Nhi, từng xuất hiện tại chương trình với mascot MIÊU QUÝ TỘC.

Trong phần thi, GAUCI lựa chọn ca khúc “Có hẹn với thanh xuân”, sáng tác của GREY D và Nicky, gắn liền với nhóm nhạc MONSTAR (Ảnh: DatVietVAC)

Với màu sắc Pop nhẹ nhàng, sâu lắng, GAUCI cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát, đặc biệt ở những nốt cao đầy đặn, cùng khả năng làm chủ sân khấu và giữ nhịp chắc chắn.

GAUCI chia sẻ từng tự ti về giọng hát và chưa nghĩ bản thân có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc. Đến với The Masked Singer Vietnam, nghệ sĩ mong muốn thử thách giới hạn của chính mình, tìm câu trả lời cho khả năng ca hát và tận hưởng cơ hội đứng trên sân khấu để theo đuổi đam mê.

Mascot GAUCI chính là rapper NEGAV (Ảnh: DatVietVAC)

Tuy nhiên, kết quả bình chọn tổng hợp của vòng 1 và vòng 2 khiến GAUCI phải dừng cuộc chơi. BÁO BERRY dẫn đầu với 26,7%, KOALAOKE đứng thứ hai với 24,8%, MAD LONG đạt 17,6%, DÊ DU KÝ có 16,2%, còn GAUCI xếp cuối với 14,8%.

Nhìn lại phần trình diễn của NEGAV tại The Masked Singer 2026 (Video: BTC)

Khi lớp mặt nạ được tháo xuống, danh tính rapper NEGAV chính thức được hé lộ. Sau màn lộ diện, các cố vấn ghi nhận sự tiến bộ của nam nghệ sĩ cùng màu giọng đặc trưng. Trấn Thành nhận xét NEGAV là người sống bản năng, tự nhiên và chính sự khác biệt ấy giúp anh tạo dấu ấn, dễ được nhận ra giữa đám đông. Nam cố vấn cũng kỳ vọng rapper tiếp tục rèn luyện, từng bước chuyển hóa bản năng thành kỹ năng để phát triển hơn trên hành trình âm nhạc.

GAUCI phải dừng cuộc chơi trong tiếc nuối, nhưng hành trình tại The Masked Singer Vietnam 2026 đã giúp NEGAV vượt qua giới hạn bản thân và thể hiện niềm đam mê âm nhạc (Ảnh: DatVietVAC)

BÁO BERRY gây ấn tượng với lần đầu hát nhạc Việt tại The Masked Singer

Một trong những điểm nhấn của tập 4 là màn trình diễn “Em mơ về anh” của BÁO BERRY. Đây là lần đầu mascot thể hiện một ca khúc tiếng Việt, vốn gắn liền với giọng hát của Mỹ Linh qua sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Trên nền bản phối mới, BÁO BERRY thể hiện khả năng cảm nhạc linh hoạt, xử lý giai điệu với những đoạn nhấn nhá, ngân rung tinh tế và các nốt cao phóng khoáng. Phần phối khí được phát triển thêm với những giai điệu mới từ ban nhạc, góp phần đẩy cảm xúc tiết mục lên cao trào (Ảnh: DatVietVAC)

Đức Phúc đề nghị BÁO BERRY hát lại đoạn bridge vì quá ấn tượng với phần thể hiện. Trấn Thành dành lời khen cho kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và gọi mascot là “diva thế hệ mới”, trong khi Bích Phương đánh giá cao sự thoải mái, khả năng làm chủ sân khấu và kỹ năng thanh nhạc đáng nể của nhân vật này.

Dàn cố vấn dành lời khen không ngớt cho giọng hát của BÁO BERRY (Ảnh: DatVietVAC)

Dù các cố vấn liên tục đưa ra những dự đoán khác nhau về danh tính BÁO BERRY, câu trả lời vẫn chưa được xác định. Với màn trình diễn đầu tiên bằng tiếng Việt, mascot tiếp tục khiến hành trình giải mã tại chương trình thêm khó đoán.

BÁO BERRY trình diễn ca khúc Em mơ về anh của nhạc sĩ Huy Tuấn (Video: BTC)

KOALAOKE lội ngược dòng, MAD LONG làm mới “Hoa và Váy”

Ở vòng 2, KOALAOKE tạo cú lội ngược dòng khi trình diễn ca khúc “Ngày gió giông” của nhạc sĩ Lê Cương. Phần thể hiện mang màu sắc Pop Ballad tự sự cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những nốt cao tròn trịa và cách xử lý giọng hát có nhiều thay đổi so với vòng đầu tiên.

KOALAOKE vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 35,2% bình chọn tại vòng 2, tuy nhiên khi tổng hợp 2 vòng đấu thì KOALAOKE vẫn xếp thứ hai (Ảnh: DatVietVAC)



Với 35,2% bình chọn tại vòng 2, KOALAOKE vươn lên dẫn đầu bảng đấu, vượt qua BÁO BERRY với 22,9% và MAD LONG với 16,2%. Dù vậy, kết quả tổng hợp hai vòng đưa BÁO BERRY lên vị trí thứ nhất, còn KOALAOKE xếp thứ hai.

MAD LONG mang đến màu sắc mới với “Hoa và Váy”, ca khúc do RHYDER và CoolKid sáng tác (Ảnh: DatVietVAC)

MAD LONG khai thác khía cạnh tiếc nuối, buồn bã của câu chuyện tình cảm, tạo sự tương phản với tinh thần hạnh phúc của ngày cưới vốn gắn với giai điệu ban đầu. Đoạn X-part được viết thêm giúp tiết mục đẩy cảm xúc lên cao trào, đồng thời làm nổi bật khả năng biến hóa trong cách xử lý âm nhạc.

Nhìn lại 5 mascot của vòng 2 The Masked Singer Vietnam 2026 (Ảnh: DatVietVAC)

Tập 4 khép lại với màn lộ diện của NEGAV cùng những dấu ấn riêng từ các mascot còn lại. Cuộc đua giải mã danh tính tại The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục hứa hẹn nhiều bất ngờ với những màn trình diễn mới và các manh mối ngày càng khó đoán.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=e_XdJ77i2Sg