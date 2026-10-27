Góc nhỏ kỳ diệu - 15g thứ Ba (27/10) trên HTV7

Góc nhỏ kỳ diệu là chương trình dành cho khán giả nhỏ tuổi, kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật, khám phá khoa học và những hoạt động thực hành gần gũi với cuộc sống.

Qua mỗi tập, các bạn nhỏ được hướng dẫn vẽ tranh, làm đồ thủ công, gấp giấy và thực hiện những thí nghiệm khoa học đơn giản, trực quan.

Chương trình cũng lồng ghép các bài học về kỹ năng tự lập, bảo vệ đồ dùng, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và khám phá văn hóa, đời sống xung quanh.

Với cách tiếp cận vừa học vừa chơi, Góc nhỏ kỳ diệu tạo không gian để trẻ thỏa sức sáng tạo và chủ động khám phá những điều thú vị từ thế giới quen thuộc.

Góc nhỏ kỳ diệu - 15g thứ Ba hàng tuần trên HTV7.