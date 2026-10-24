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40 năm gắn bó với nghề huấn luyện ngựa | Tập 51 - Người chung quanh ta

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Gắn bó với nghề nuôi và huấn luyện ngựa suốt 40 năm, anh Lê Tiến Tông, chủ Saigon Farm Horse tại phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa, gìn giữ những giống ngựa đua và lan tỏa tình yêu với loài vật đặc biệt này.

40 năm gắn bó với nghề huấn luyện ngựa | Tập 51 - Người chung quanh ta

Đến với Người chung quanh ta, anh Lê Tiến Tông chia sẻ, từ nhỏ đã làm quen với ngựa và theo học nghề nài ngựa tại Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ. Khi hoạt động đua ngựa không còn như trước, anh chuyển sang nuôi dưỡng, huấn luyện và cung cấp ngựa cho các đoàn làm phim, chụp ảnh cưới, chương trình biểu diễn. Hiện tại, Saigon Farm Horse còn là nơi tổ chức các khóa học cưỡi ngựa dành cho những người yêu thích bộ môn này.

40 năm gắn bó với nghề huấn luyện ngựa | Tập 51 - Người chung quanh ta - Ảnh 1.

Với anh Tông, mỗi con ngựa có tính cách và thói quen riêng. Người chăm sóc phải hiểu đặc điểm của từng con để huấn luyện phù hợp, đồng thời theo dõi sức khỏe và chế độ ăn uống. Có những lúc ngựa đau bệnh, anh sẵn sàng thức trắng đêm để chăm sóc

Nghề nuôi ngựa cũng trải qua không ít khó khăn. Sau khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, nguồn thu từ hoạt động đua ngựa không còn, anh từng phải làm thêm công việc bảo vệ vào ban đêm để duy trì đàn ngựa. Dù có lúc phải bán bớt ngựa, anh vẫn cố gắng giữ lại một số con để tiếp tục theo đuổi đam mê.

40 năm gắn bó với nghề huấn luyện ngựa | Tập 51 - Người chung quanh ta - Ảnh 2.
40 năm gắn bó với nghề huấn luyện ngựa | Tập 51 - Người chung quanh ta - Ảnh 3.

Đến nay, anh vẫn miệt mài chăm sóc đàn ngựa, chữa trị khi chúng đau bệnh và truyền lại kinh nghiệm cho những người muốn học nghề

Với anh Tông, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy đàn ngựa khỏe mạnh và tiếp tục có cơ hội tham gia các hoạt động biểu diễn, quay phim. 

Kính mời quý khán giả đón xem câu chuyện về anh Lê Tiến Tông trong chương trình Người chung quanh ta trên HTV9 lúc 20g45 thứ Sáu hằng tuần và theo dõi các nội dung trên YouTube HTV Entertainment.

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