Là một trong những bộ môn giàu bản sắc dân tộc tại kỳ Đại hội năm nay, Võ cổ truyền thu hút sự góp mặt của đông đảo võ sĩ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Trong buổi sáng 22/11, các vận động viên tiếp tục tranh tài sôi nổi ở các nội dung quyền thuật, binh khí và đối kháng.

Với những bài quyền uyển chuyển mà dũng mãnh, các đường binh khí sắc bén cùng tinh thần thi đấu kiên cường, thượng võ, các trận so tài hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và đầy kịch tính.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Võ cổ truyền sáng 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.