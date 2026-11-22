Esports, Pickleball, MMA, Roller Sports lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Những sắc màu mới trên đấu trường thể thao

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có 48 môn với 973 nội dung tranh tài.

Bên cạnh những môn thể thao quen thuộc, đại hội còn có sự xuất hiện của các môn mới. Trong đó có: Thể thao điện tử (Esports), Roller Sports, Pickleball và võ thuật tổng hợp (MMA).

Theo đó, đại hội mở rộng thêm lựa chọn thi đấu cho vận động viên. Đây cũng là cơ hội để các bộ môn đang phát triển khẳng định vị thế, từng bước tiếp cận hệ thống thể thao thành tích cao.

Sự góp mặt của Thể thao điện tử (esports) tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cho thấy bước chuyển đáng chú ý của một lĩnh vực gắn liền với công nghệ và cộng đồng người trẻ.

Esports tại ĐHTTTQ 2026 gồm ba nội dung thi đấu: Liên Quân Mobile, Free Fire Mobile và Audition PC. Cả ba đều thi đấu theo thể thức đồng đội, có yêu cầu về tổ chức chuyên môn, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật riêng.

Theo ông Phan Đăng Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao Điện tử TP. Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị hướng đến những tiêu chuẩn cao về chuyên môn, máy móc và thiết bị. Điều này cho thấy Esports không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà đòi hỏi quy trình tổ chức, vận hành và điều hành thi đấu chuyên nghiệp.

Trên bình diện quốc tế, Esports đã có bước tiến đáng kể khi trở thành môn tranh huy chương chính thức tại Asian Games 2022 ở Hàng Châu, sau lần xuất hiện dưới hình thức biểu diễn tại kỳ Đại hội năm 2018. Tại Asian Games 2026, môn thể thao này tiếp tục có mặt trong chương trình thi đấu.

Ở Việt Nam, việc đưa Esports vào Đại hội Thể thao toàn quốc tạo thêm sân chơi cấp quốc gia cho các vận động viên. Đồng thời, đây cũng là dịp thúc đẩy môi trường thi đấu có tổ chức, góp phần định hình con đường phát triển chuyên nghiệp cho cộng đồng thể thao điện tử.

Với sự kết hợp giữa trượt patin và trượt ván, Roller Sports mang màu sắc trẻ trung, năng động, thu hút đông đảo người tham gia. Sau nhiều năm phát triển, bộ môn từng bước được tổ chức bài bản hơn, nhất là sau dấu mốc Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam ra đời năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lực lượng mạnh ở môn này. Tại Giải vô địch xuất sắc quốc gia năm 2026 ở Hà Nội, đội tuyển TP giành 17 HCV.

Tiếp đó, đội tiếp tục đạt 16 HCV tại Giải vô địch trẻ quốc gia ở Tây Ninh. Những kết quả này tạo cơ sở để thầy trò HLV Mai Hoài Phương hướng đến mục tiêu nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Theo điều lệ, Roller Sports có 14 bộ huy chương, gồm 10 nội dung trượt patin và 4 nội dung trượt ván. Đây là cơ hội để vận động viên thể hiện năng lực ở nhiều hình thức thi đấu, từ tốc độ, nghệ thuật đến các nội dung trượt ván.

HLV Mai Hoài Phương cho biết đội tuyển kết hợp giữa những vận động viên giàu kinh nghiệm và lực lượng trẻ. Toàn đội đang tập trung tích lũy thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Nhựt Linh xem lần góp mặt tại Đại hội là cơ hội thể hiện thành quả sau nhiều năm tập luyện, đồng thời đặt kỳ vọng cao vào màn trình diễn sắp tới.

Từ một môn thể thao phát triển nhanh trong cộng đồng, Pickleball lần đầu được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng quy mô thi đấu của bộ môn này tại Việt Nam.

Cụm sân NSC The Global City (phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh) là nơi diễn ra các màn tranh tài Pickleball. Cụm gồm 14 sân trong nhà và 5 sân ngoài trời. Công tác chuẩn bị tại điểm thi đấu cho thấy sự chuyên nghiệp của môn thể thao trưởng thành từ phong trào.

Theo đơn vị vận hành, bề mặt sân, độ nhám, độ đàn hồi, hệ thống chiếu sáng và chiều cao trần được đầu tư theo tiêu chuẩn PPA. Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP. Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Cục Thể dục Thể thao trong công tác chuyên môn, lựa chọn trọng tài phục vụ Đại hội.

Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh có 14 thành viên, do HLV Phan Như Quỳnh dẫn dắt

Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh có 14 thành viên, do HLV Phan Như Quỳnh dẫn dắt. Đáng chú ý, chị đồng thời đảm nhiệm vai trò vận động viên. Sau gần một tháng tập trung, đội đang hoàn thiện kỹ năng phối hợp và chiến thuật trước khi bước vào tranh tài.

Lực lượng trẻ được kỳ vọng tạo nên sức bật mới. Phúc Huỳnh là gương mặt đáng chú ý ở nội dung đơn nam và đôi nam khi thi đấu cùng Gia Huy. Theo HLV Phan Như Quỳnh, việc một số vận động viên nổi bật chuyển sang thi đấu cho các đơn vị Công an Nhân dân và Quân đội cũng mở ra cơ hội để những gương mặt trẻ của thành phố thể hiện năng lực. Đội đặt mục tiêu giành một HCB và một HCĐ.

Khác với những môn võ chỉ tập trung vào một nhóm kỹ thuật, MMA (võ thuật tổng hợp) kết hợp nhiều hình thức đối kháng, từ đòn đánh đứng đến vật, khóa siết và địa chiến. Vì vậy, vận động viên cần nền tảng kỹ thuật đa dạng, khả năng thích ứng và chiến thuật linh hoạt.

Tọa đàm "MMA TP. Hồ Chí Minh định hướng và thúc đẩy phong trào phát triển chuyên nghiệp (Nguồn: HTV Thể thao)

Tại Việt Nam, MMA đã xuất hiện hơn một thập niên, nhưng hoạt động tổ chức bài bản và quy mô phát triển chỉ rõ nét hơn từ năm 2020. Việc lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đánh dấu bước tiến mới của bộ môn. Theo chương trình thi đấu, MMA có 10 nội dung, gồm các hạng cân nam và nữ ở hai hình thức MMA hiện đại và MMA truyền thống.

Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh có 10 võ sĩ, gồm 6 nam và 4 nữ. Bên cạnh hai võ sĩ có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp là Phạm Văn Nam và Lưu Đức Mạnh, phần lớn lực lượng được xây dựng từ các vận động viên Muay và Jiu-Jitsu. Đây vừa là lợi thế về nền tảng võ thuật, vừa đặt ra yêu cầu bổ sung kỹ năng còn thiếu.

HLV Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết các võ sĩ vốn có thế mạnh về striking (kỹ thuật đánh đứng), nhưng cần cải thiện khả năng grappling (gồm vật và kiểm soát đối thủ dưới sàn). Vì vậy, đội tuyển đang tập trung hoàn thiện kỹ năng địa chiến dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Jiu-Jitsu người Brazil Robson Oliveira và chuyên gia chiến thuật người Nga Ivan Iorevich.

Một trong những gương mặt đáng chú ý là võ sĩ Nguyễn Kế Nhơn (1988), từng giành HCV Vovinam tại Đại hội năm 2010, HCV Muay năm 2018 và HCB võ cổ truyền năm 2022.

Việc tiếp tục thử sức ở MMA cho thấy tinh thần dấn thân vì đam mê của một vận động viên giàu kinh nghiệm. Tại kỳ ĐH này, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu giành từ 2–3 HCV, hướng đến cuộc cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Từ mở rộng tranh tài đến phát triển lực lượng

Bốn môn lần đầu xuất hiện ở một mùa Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã góp thêm sắc màu vào bức tranh thể thao nói chung của nước nhà. Từ môi trường số với Esports, sự năng động của Roller Sports, sức hút cộng đồng của Pickleball đến tính đối kháng toàn diện của MMA, tất cả đều đòi hỏi hệ thống tổ chức, huấn luyện và thi đấu ngày càng chuyên nghiệp.

Những nội dung mới mở rộng chương trình thi đấu Bên cạnh bốn môn thể thao mới là Roller, Esports, Pickleball và Võ thuật tổng hợp (MMA), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn đưa thêm nhiều nội dung mới vào chương trình tranh tài: - Điền kinh: Việt dã leo núi Bà Rá. - Đua thuyền: Sailing (thuyền buồm) và Đua thuyền truyền thống. - Vật: Vật bãi biển. - Cầu mây: Cầu mây bãi biển. - Đá cầu: Đá cầu bãi biển. - Cờ: Cờ vây.

Việc bổ sung các môn và phân môn mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 phản ánh sự đa dạng trong quá trình phát triển của thể thao Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đánh giá lực lượng vận động viên, xác định hướng đầu tư cho những môn thể thao giàu tiềm năng.

Bên cạnh đó, Đại hội còn góp phần kiểm chứng hiệu quả đào tạo, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia. Qua đó, kỳ Đại hội lần thứ X không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn mở ra những hướng phát triển mới cho thể thao thành tích cao.

Thực hiện: Thiên Bình - Thành Luân

Bài có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp