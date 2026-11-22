Là bộ môn giàu tính tập thể và luôn mang lại bầu không khí bùng nổ bậc nhất tại Đại hội, môn Kéo co thu hút sự góp mặt của đông đảo đội tuyển mạnh đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt kéo đầu tiên trong buổi sáng 22/11, các trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Không chỉ là cuộc đọ sức thuần túy về thể lực, Kéo co còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, kỹ thuật giữ thăng bằng chuẩn xác và chiến thuật phân phối sức hợp lý của cả tập thể. Từng pha ghìm dây căng thẳng hay những cú bứt phá đồng loạt ở thời khắc quyết định đều mang tính bước ngoặt, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Kéo co sáng 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.