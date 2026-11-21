Trực tiếp: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11/2026. Chương trình mang đến không khí trang trọng, sôi động với các nghi thức chính thức cùng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là dịp tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục thành tích của các vận động viên.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng hòa mình vào không khí ngày hội thể thao toàn quốc.