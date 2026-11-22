Là một trong những bộ môn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại kỳ Đại hội năm nay, môn Cầu lông quy tụ đông đảo các tay vợt xuất sắc nhất cả nước đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành. Sau những diễn biến sôi nổi ở nội dung đồng đội, các trận tranh tài trong buổi sáng 22/11 tiếp tục hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và chất lượng chuyên môn cao.

Trên sân đấu, từng pha đôi công tốc độ, những cú đập cầu uy lực, bỏ nhỏ tinh tế cùng khả năng di chuyển linh hoạt của các vận động viên sẽ tạo nên những màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Bản lĩnh thi đấu, nền tảng thể lực sung mãn và sự chuẩn xác trong từng đường cầu sẽ là yếu tố quyết định giúp các tay vợt giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Cầu lông sáng 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.