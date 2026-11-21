Trực tiếp: Môn Bóng chuyền bãi biển chiều 21/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trên sân cát, tốc độ, sức bền và khả năng phối hợp giữa các vận động viên đóng vai trò quan trọng trong môn Bóng chuyền bãi biển. Những pha phát bóng mạnh mẽ, phòng thủ kiên cường cùng các tình huống tấn công bất ngờ hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Bóng chuyền bãi biển chiều 21/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng hòa mình vào không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.