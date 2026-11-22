Là một trong những bộ môn thể thao trí tuệ đỉnh cao thu hút sự quan tâm lớn tại kỳ Đại hội năm nay, môn Cờ tướng quy tụ đông đảo kỳ thủ xuất sắc và giàu kinh nghiệm đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu giúp chất lượng chuyên môn của giải đấu được nâng cao rõ rệt ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Trong buổi sáng 22/11, các vận động viên tiếp tục bước vào những ván đấu mang tính bản lề, có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng trên bảng tổng sắp. Từng nước cờ đều đòi hỏi sự tính toán chiến thuật sắc bén, khả năng phán đoán biến hóa cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng ở những thời khắc quyết định của ván đấu. Không khí thi đấu diễn ra căng thẳng, tập trung cao độ nhưng vẫn đậm tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các đoàn vận động viên.

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