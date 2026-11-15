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Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Sáng 15/11, môn Canoeing chính thức bước vào ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, mang đến những màn đua tốc độ hấp dẫn cùng không khí thi đấu sôi nổi.

Với đặc thù đòi hỏi thể lực bền bỉ, kỹ thuật chèo thuyền điêu luyện và khả năng phối hợp nhịp nhàng, Canoeing luôn là môn thể thao mang tính cạnh tranh cao. Trên đường đua xanh, các vận động viên phải duy trì nhịp chèo ổn định, kiểm soát thăng bằng và phân phối sức hợp lý để đạt thành tích tốt nhất.

Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Đặc biệt, những mét nước cuối cùng thường là thời điểm quyết định, khi các tay chèo tăng tốc, tạo nên những màn so kè quyết liệt và đầy cảm xúc. Bên cạnh sức mạnh thể chất, bản lĩnh thi đấu và khả năng xử lý tình huống cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua chinh phục thành tích.

Ngày tranh tài Canoeing tiếp tục góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại Đại hội, đồng thời là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, khát vọng và tinh thần thể thao. Người hâm mộ hãy cùng theo dõi, cổ vũ các tay chèo trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá.

 Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu canoeing sáng 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

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