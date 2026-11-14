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Thể thao

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 3.

Bùi Thị Yến Nhi giành HCV hạng cân 46-48kg nữ Low Kick

Đại hội Thể thao toàn quốc: Kickboxing xác định các nhà vô địch

Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các trận chung kết ở hai nội dung Low Kick và Full Contact dành cho nam, nữ.

Với nhiều võ sĩ từng đạt thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đoàn TP. Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng ở môn thi đấu này. Tuy nhiên, sự đồng đều về chuyên môn của các đoàn Hà Nội, Quân đội, Đồng Nai và Nghệ An cũng tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Diễn biến kickboxing ngày thi đấu cuối cùng

Trong số 4 võ sĩ TP. Hồ Chí Minh góp mặt ở các trận chung kết, Bùi Thị Yến Nhi là người thi đấu đầu tiên. Nữ võ sĩ sinh năm 1996 từng giành HCV Giải vô địch Kickboxing châu Á năm 2024 và HCV Cúp Kickboxing thế giới năm 2026.

Ở chung kết hạng cân 46-48kg nữ Low Kick, Yến Nhi đối đầu Tạ Thị Kim Yến của đoàn Thái Nguyên. Trước đối thủ trẻ tuổi hơn, võ sĩ TP. Hồ Chí Minh chịu nhiều sức ép tấn công. Tuy nhiên, cô vẫn thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định và giành chiến thắng sau 3 hiệp đấu.

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 4.
TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 5.

Đoàn TP. Hồ Chí Minh giành thêm hai HCV ở nội dung Low Kick nam chiều 14/11

Tiếp nối chiến thắng của Bùi Thị Yến Nhi, đoàn TP. Hồ Chí Minh giành thêm 2 HCV ở nội dung Low Kick nam. Nguyễn Đình Minh Khuê chiến thắng tại hạng cân 48-51kg, trong khi Nguyễn Quốc Anh giành HCV hạng cân 54-57kg.

Như vậy, đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh khép lại ngày thi đấu với 3 HCV môn Kickboxing. Kết quả này ghi nhận đóng góp của các võ sĩ thành phố tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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(HTV) - Vòng bán kết môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với 15 hạng cân thuộc hai nội dung Full Contact và Low Kick. Nhiều võ sĩ từng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế cũng góp mặt, tạo nên những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn đáng chú ý.

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các trận bán kết môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào chiều 14/11, với những màn đối đầu quyết liệt giữa các võ sĩ.

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