Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc quy tụ 24 đơn vị

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức bước vào tranh tài tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Hơn 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị tỉnh, thành và ngành tham gia thi đấu.

Các vận động viên tranh tài ở 26 bộ huy chương, gồm 14 hạng cân đối kháng và 12 nội dung quyền. Lễ khai mạc môn Vovinam diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức môn Vovinam tại Đại hội, nhấn mạnh những giá trị của võ đạo Vovinam. Môn võ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Một điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt động trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các huấn luyện viên, vận động viên Vovinam Việt Nam có thành tích nổi bật tại Giải vô địch thế giới năm 2025.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh hướng đến ngôi nhất toàn đoàn

Vovinam TP. Hồ Chí Minh hướng đến ngôi nhất toàn đoàn (Ảnh: Bảo Thành)

Với lợi thế sân nhà và lực lượng được bổ sung sau sáp nhập địa giới hành chính, Vovinam TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đội tuyển thành phố giành 7 HCV, xếp thứ nhất ở môn thi đấu này.

Đáng chú ý, lực lượng hiện tại được tăng cường thêm vận động viên chất lượng từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cơ sở để đội tuyển thành phố nâng cao chiều sâu chuyên môn.

Toàn bộ các buổi thi đấu chung kết môn Vovinam sẽ được HTV truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 19/11.

Vovinam ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026



