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Thể thao

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

THÙY DƯƠNG, TUYẾT ANH
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(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục bước vào ngày tranh tài 15/11 với 5 môn thể thao gồm Canoeing, Bowling, Judo, Kickboxing và Vovinam. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hứa hẹn mang đến ngày thi đấu sôi động.

Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15/11

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X- Ảnh 1.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 15/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Tại TP. Hồ Chí Minh, các môn Judo, Bowling và Vovinam tiếp tục diễn ra trong ngày 15/11. Trong đó, Judo tranh tài từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Môn Vovinam diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Chánh Hưng. Trong khi đó, Bowling được tổ chức từ 15 giờ 30 đến 21 giờ tại Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Tân Sơn Nhất.

Các nội dung thi đấu tại Hồ Đá Bàng và Đồng Nai

Bên cạnh các nội dung tại TP. Hồ Chí Minh, môn Canoeing diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại Hồ Đá Bàng. Trong khi đó, môn Kickboxing tranh tài từ 15 giờ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai.

Khán giả có thể theo dõi môn Canoeing trên HTV4 và YouTube HTV Thể thao; các nội dung Kickboxing được phát trên HTV Thể thao và YouTube HTV Thể thao.

Với lịch thi đấu trải dài tại nhiều địa điểm, ngày 15/11 tiếp tục mang đến những màn tranh tài ở 5 môn thể thao, góp phần tạo nên không khí sôi nổi của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X  năm 2026.

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