08:00 14/11/2026

Trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cho thấy những chuyển biến rõ nét. Không chỉ thay đổi về quy mô tranh tài, sự kiện còn đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức, điều hành, phát triển vận động viên và truyền thông thể thao.