TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo | Đại hội Thể thao toàn quốc

Judo tại ĐHTTTQ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Nhà thi đấu TCTT phường Vũng Tàu

Judo tại Đại hội: 32 bộ huy chương, hơn 300 võ sĩ

Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Giải có 304 vận động viên đến từ 16 đơn vị đăng ký tranh tài.

Các võ sĩ thi đấu 32 bộ huy chương, gồm 18 nội dung đối kháng cá nhân, 4 nội dung đồng đội và 10 nội dung quyền Kata. Trong đó, đối kháng cá nhân có 9 hạng cân nam và 9 hạng cân nữ. Các nội dung đồng đội được chia theo nhóm hạng cân nam, nữ.

Judo là một trong các môn được phát trực tiếp trên các nền tảng HTV trong ngày 15/11

Ở phần thi Kata, vận động viên thể hiện những bài quyền theo hệ thống kỹ thuật Judo. Nội dung này đòi hỏi độ chính xác, sự phối hợp và khả năng thực hiện động tác đồng bộ.

Judo có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi bật với những kỹ thuật quật ngã, khống chế và kiểm soát đối phương. Vì vậy, môn thể thao này đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, khả năng quan sát và tư duy chiến thuật. Judo cũng là môn thể thao Olympic, có mặt trong chương trình Thế vận hội từ năm 1964.

TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi đầu môn Judo

Chia sẻ của ông Đào Hồng Quân - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Judo TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: HTV Thể thao)

Đội tuyển Judo TP. Hồ Chí Minh bước vào Đại hội với mục tiêu bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn. Bởi thống trị tuyệt đối tại ba kỳ đại hội gần nhất là minh chứng cho sức mạnh chuyên môn, chiều sâu lực lượng của Judo TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội lần thứ IX năm 2022, Judo TP. Hồ Chí Minh giành 8 HCV. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong môn võ có tính cạnh tranh cao.

TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đào Hồng Quân, đội tuyển thành phố chuẩn bị lực lượng với sự kết hợp giữa các vận động viên giàu kinh nghiệm và những nhân tố trẻ. Trong đó, Lê Anh Tài là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng.

Bên cạnh đó, đội hình chủ nhà còn có Cao Minh Thái, Phan Gia Tùng, Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phạm Quốc Quân, Lê Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hải Bá và Nguyễn Châu Hoàng Lân. Lực lượng tương đối đồng đều giúp TP. Hồ Chí Minh có thêm phương án cạnh tranh ở nhiều nội dung.

Những đối thủ đáng chú ý trong cuộc đua huy chương môn Judo

Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ ngôi đầu của Judo TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp sự cạnh tranh từ nhiều đơn vị có lực lượng mạnh. Đáng chú ý, Thanh Hóa có Hà Ngọc Chi, còn Quân đội có Lâm Thị Ngân Hà. Cả hai từng tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

Bên cạnh đó, nhiều vận động viên từng thi đấu và giành huy chương tại Giải vô địch Judo Đông Nam Á năm 2026 và SEA Games 33 cũng góp mặt. Điều này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Với 32 bộ huy chương và sự tham gia của nhiều võ sĩ hàng đầu, cuộc đua Judo tại Đại hội năm nay được dự báo quyết liệt. Qua đó, các địa phương có cơ hội đánh giá lực lượng, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo và huấn luyện ở môn thể thao Olympic này.