Trực tiếp môn Judo | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Được biết đến với tinh thần “lấy nhu thắng cương”, Judo không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất mà còn đề cao kỹ thuật, khả năng phán đoán và tư duy chiến thuật. Trên thảm đấu, các vận động viên liên tục tìm kiếm sơ hở của đối phương để triển khai những đòn quật ngã, khóa siết chính xác. Chỉ một khoảnh khắc xử lý quyết đoán cũng có thể định đoạt kết quả trận đấu.

Mỗi cuộc đối đầu là dịp để các võ sĩ thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và quá trình rèn luyện bền bỉ. Những màn tranh tài hấp dẫn hứa hẹn góp phần tạo nên dấu ấn cho Judo tại kỳ Đại hội năm nay.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.