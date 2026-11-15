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Trực tiếp môn Judo | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên với những trận đấu hấp dẫn ở bộ môn Judo. Sáng nay (15/11), các võ sĩ đến từ nhiều đơn vị trên cả nước bước vào loạt trận đối kháng, mang đến những màn so tài quyết liệt và giàu cảm xúc.

Được biết đến với tinh thần “lấy nhu thắng cương”, Judo không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất mà còn đề cao kỹ thuật, khả năng phán đoán và tư duy chiến thuật. Trên thảm đấu, các vận động viên liên tục tìm kiếm sơ hở của đối phương để triển khai những đòn quật ngã, khóa siết chính xác. Chỉ một khoảnh khắc xử lý quyết đoán cũng có thể định đoạt kết quả trận đấu.

Trực tiếp môn Judo | Đại hội Thể thao Toàn quốc Những màn - Ảnh 1.

Mỗi cuộc đối đầu là dịp để các võ sĩ thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và quá trình rèn luyện bền bỉ. Những màn tranh tài hấp dẫn hứa hẹn góp phần tạo nên dấu ấn cho Judo tại kỳ Đại hội năm nay.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

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Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 08:01 15/11/2026

(HTV) - Sáng 15/11, môn Canoeing chính thức bước vào ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, mang đến những màn đua tốc độ hấp dẫn cùng không khí thi đấu sôi nổi.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

Thể thao 07:00 15/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục bước vào ngày tranh tài 15/11 với 5 môn thể thao gồm Canoeing, Bowling, Judo, Kickboxing và Vovinam. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hứa hẹn mang đến ngày thi đấu sôi động.

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 19:59 14/11/2026

Đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh

Thể thao 19:08 14/11/2026

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh sáng 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, với hơn 400 vận động viên tranh tài ở 26 bộ huy chương.

TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo | Đại hội Thể thao toàn quốc

TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo | Đại hội Thể thao toàn quốc

Thể thao 16:00 14/11/2026

Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 304 võ sĩ thuộc 16 đơn vị, trong đó chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 14:00 14/11/2026

Các trận bán kết môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào chiều 14/11, với những màn đối đầu quyết liệt giữa các võ sĩ.

Trực tiếp bán kết Vovinam chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết Vovinam chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 13:30 14/11/2026

Các trận bán kết môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra vào chiều 14/11, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

Trực tiếp bán kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 13:00 14/11/2026

Các trận bán kết môn bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào chiều 14/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

NewZgraphic: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Tổng hợp địa điểm các môn thi đấu

NewZgraphic: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Tổng hợp địa điểm các môn thi đấu

Thể thao 11:58 14/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm thuộc TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Hệ thống cơ sở vật chất được phân bổ theo đặc thù từng môn, từ nhà thi đấu, sân vận động đến các địa điểm ngoài trời và mặt nước.

Trực tiếp bán kết, chung kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết, chung kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 10:13 14/11/2026

Các trận bán kết và chung kết môn bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 20/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

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