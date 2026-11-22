Là một trong những bộ môn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu tại kỳ Đại hội năm nay, Billiards & Snooker quy tụ hàng loạt cơ thủ tên tuổi, từng khẳng định đẳng cấp trên đấu trường khu vực và thế giới của nhiều tỉnh, thành, ngành. Chất lượng chuyên môn cao giúp các màn so tài trở nên hấp dẫn ngay từ những lượt cơ đầu tiên.

Trong buổi sáng 22/11, các vận động viên tiếp tục bước vào những trận đấu quan trọng ở các nội dung tranh tài. Từng đường cơ chuẩn xác, khả năng tính toán góc độ tinh tế, kỹ thuật điều bi điêu luyện cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng ở những thời khắc quyết định hứa hẹn mang đến cho khán giả những pha ghi điểm mãn nhãn và kịch tính.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Billiards & Snooker sáng 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.