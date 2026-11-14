Nội dung bán kết bowling là cuộc cạnh tranh quan trọng để các vận động viên tiến gần hơn đến cơ hội tranh huy chương. Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu trong chiều 14/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.
Trực tiếp bán kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Các trận bán kết môn bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào chiều 14/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.
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Trực tiếp bán kết Vovinam chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 13:30 14/11/2026
Các trận bán kết môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra vào chiều 14/11, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.
NewZgraphic: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Tổng hợp địa điểm các môn thi đấuThể thao 11:58 14/11/2026
(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm thuộc TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Hệ thống cơ sở vật chất được phân bổ theo đặc thù từng môn, từ nhà thi đấu, sân vận động đến các địa điểm ngoài trời và mặt nước.
Trực tiếp bán kết, chung kết bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 10:13 14/11/2026
Các trận bán kết và chung kết môn bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 20/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 09:25 14/11/2026
Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc sáng 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các đoàn vận động viên tranh tài ở 26 bộ huy chương.
NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 14/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc XThể thao 08:05 14/11/2026
(HTV) - Ngày 14/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục diễn ra với nhiều môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đáng chú ý, Lễ khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn.
20 năm Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP. Hồ Chí MinhThể thao 08:00 14/11/2026
Trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cho thấy những chuyển biến rõ nét. Không chỉ thay đổi về quy mô tranh tài, sự kiện còn đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức, điều hành, phát triển vận động viên và truyền thông thể thao.
Mục tiêu bảo vệ ngôi đầu Vovinam TP | Đại hội Thể thao toàn quốcThể thao 07:00 14/11/2026
Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 400 vận động viên từ 24 đơn vị, tranh tài 26 bộ huy chương. Chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu.
7 môn tranh tài ngày 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốcThể thao 00:00 14/11/2026
Hôm nay (14/11), các VĐV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ tranh tài ở 7 môn gồm Vovinam, Futsal, Bowling, Khiêu vũ thể thao, Đua thuyền, Judo và Kickboxing.
Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026Thể thao 21:46 13/11/2026
(HTV) - Vòng bán kết môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với 15 hạng cân thuộc hai nội dung Full Contact và Low Kick. Nhiều võ sĩ từng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế cũng góp mặt, tạo nên những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn đáng chú ý.
Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026Thể thao 20:51 13/11/2026
(HTV) - Công tác chuẩn bị cung đường thi đấu môn xe đạp địa hình đang được triển khai khẩn trương tại Khu du lịch thiên nhiên Suối Trúc, xã Dầu Tiếng. Sau gần hai tháng thi công, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác nghiệm thu và bàn giao vào cuối tháng 11.