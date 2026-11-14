NewZgraphic: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Tổng hợp địa điểm các môn thi đấu

TP. Hồ Chí Minh tập trung nhiều địa điểm thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Theo danh sách địa điểm tổ chức thi đấu Đại hội Thể thao được công bố, TP. Hồ Chí Minh được chia làm 3 khu vực thi đấu, trải dài từ các nhà thi đấu như Hồ Xuân Hương, Lãnh Binh Thăng, Rạch Miễu, Nguyễn Du đến Nhà thi đấu Quân khu 7 và các sân vận động Gia Định, Thống Nhất, Gò Đậu.

Trong đó, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương dự kiến là địa điểm tổ chức Cầu lông, Lân sư rồng và Bóng bàn; còn Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng là nơi diễn ra Bóng rổ 5x5 và 3x3.

Những môn như Karate, Võ cổ truyền, Taekwondo, Boxing, Judo, Vovinam và Kickboxing cũng được phân bổ tại các nhà thi đấu chuyên biệt.

Bên cạnh các môn trong nhà, nhiều nội dung ngoài trời và thể thao dưới nước được tổ chức tại Cần Giờ, Hồ Đá Bàng, Bãi Sau, Công viên Bờ sông và các sân vận động.

Đáng chú ý, khu vực Vũng Tàu cũng đảm nhận nhiều môn thể thao bãi biển như Cầu mây, Vật và Đá cầu bãi biển.

Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội cùng tham gia đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Bên cạnh TP. Hồ Chí Minh, các địa phương khác cũng được lựa chọn làm nơi tổ chức một số môn thi đấu theo điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm địa hình.

Tại Đồng Nai, các môn Kickboxing, Wushu, Đua thuyền và Việt dã leo núi lần lượt được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai, Hồ Trị An và Núi Bà Rá. Trong khi đó, Nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp là địa điểm thi đấu Pencak Silat.

Tại Hà Nội, môn Nhảy cầu được tổ chức ở Cung Thể dục dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Với mạng lưới địa điểm đa dạng, Đại hội hướng đến việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thể thao tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thi đấu.