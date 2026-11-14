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Thể thao

Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

THIÊN BÌNH
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Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc sáng 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các đoàn vận động viên tranh tài ở 26 bộ huy chương.

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Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Sáng 14/11, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Giải đấu diễn ra đến ngày 19/11, gồm 26 bộ huy chương, trong đó có 12 bộ thi quyền và 14 bộ đối kháng nam, nữ.

Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là một di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc và những giá trị nhân văn sâu sắc.
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc môn Vovinam, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 chào mừng các đoàn thể thao đến từ 24 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, với khoảng 800 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài. 

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, phát biểu khai mạc môn Vovinam

Ông nhấn mạnh Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn.

Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 4.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 6.

Các vận động viên tranh tài tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng (Ảnh: Bảo Thành)

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, Thiếu tướng Vũ Văn Điền cho rằng cuộc tranh tài tại Đại hội không chỉ là dịp để vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và thành quả tập luyện, mà còn góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Vovinam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và cao thượng.

Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 7.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 8.

Đại diện các VĐV, trọng tài tuyên thệ thi đấu với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm luật thi đấu, bảo đảm sự công bằng trong từng trận đấu

Đối với công tác chuyên môn, Trưởng Ban Tổ chức đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tổ chức và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. 

Đặc biệt, ông nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ trọng tài: "Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm luật thi đấu, bảo đảm sự công bằng trong từng trận đấu".

Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 9.
Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 10.

Sơ đồ lối vào và sơ đồ bố trí đội hình khai mạc Vovinam (Ảnh: HVVF)

Môn Vovinam có chương trình thi đấu chính thức từ ngày 14 đến 19/11. 

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào nội dung Quyền đồng đội nữ – Long hổ quyền và vòng loại hai hạng cân đối kháng nam. 

Trong buổi chiều, chương trình tiếp tục với nội dung Đòn chân tấn công nam, các trận bán kết, chung kết đối kháng và lễ trao thưởng.

Đáng chú ý, địa điểm tổ chức tại phường Chánh Hưng cũng gắn với dấu ấn của phong trào Vovinam ở khu vực Quận 8 trước đây, nơi có vai trò quan trọng trong quá trình khôi phục và phát triển môn võ sau năm 1975.

Thông qua các cuộc tranh tài, Đại hội là dịp đánh giá kết quả đầu tư, đào tạo và chuẩn bị lực lượng của các địa phương, ngành. 

Thành tích tại giải cũng là cơ sở phục vụ công tác tuyển chọn vận động viên hướng đến Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2027, dự kiến tổ chức tại Algeria.


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