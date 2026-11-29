Trực tiếp Lân Sư Rồng - 19g30 ngày 30/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tối 30/11, nội dung Rồng dạ quang tiếp tục là tâm điểm chú ý tại cuộc tranh tài Lân Sư Rồng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Với đặc trưng sử dụng hiệu ứng ánh sáng, những màn múa rồng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật điều khiển đạo cụ mà còn cần sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên. Mỗi chuyển động, nhịp xoay hay màn tạo hình đều được thực hiện theo sự thống nhất của cả đội. Theo điều lệ, mỗi đội tham gia nội dung này có từ 10 đến tối đa 16 vận động viên, thời gian biểu diễn từ 7 đến 10 phút. Vì vậy, bên cạnh sức bền và sự khéo léo, các thành viên còn phải duy trì sự tập trung, bảo đảm tính liên tục và đồng bộ trong suốt tiết mục. Những yếu tố này góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Rồng dạ quang.

Phiên thi đấu buổi tối kết hợp các phần tranh tài theo lịch và trao thưởng. Đây là dịp để các đội thể hiện sự chuẩn bị, kỹ thuật biểu diễn cũng như dấu ấn sáng tạo trong từng bài thi. Không chỉ hướng đến thành tích, các tiết mục Lân Sư Rồng còn góp phần giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật dân gian, lan tỏa tinh thần thượng võ và giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo khán giả. Những hình ảnh rồng chuyển động trong ánh sáng, kết hợp cùng nhịp trống và sự phối hợp của các vận động viên, hứa hẹn tạo nên không khí trình diễn sôi nổi. Các đội sẽ cùng nỗ lực hoàn thành phần thi với sự chính xác, ăn ý và phong thái biểu diễn tự tin.

Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ các đội Lân Sư Rồng tranh tài vào lúc 19g30 ngày 30/11 trên các nền tảng của HTV.