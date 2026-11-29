Các môn thi đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube HTV Thể Thao

Trong ngày thi đấu 30/11, kênh YouTube HTV Thể Thao sẽ tiếp sóng trực tiếp 9 môn thể thao gồm: Ba môn phối hợp, Billiards & Snooker, Bóng chuyền trong nhà, Điền kinh, Bóng rổ 5x5, Vật bãi biển, Lân Sư Rồng, Đấu kiếm và Quần vợt.

Thông qua các nền tảng số của HTV, khán giả có thể dễ dàng theo dõi các trận đấu đối kháng, nội dung đồng đội và những màn giành huy chương đáng chú ý trong ngày.

Loạt môn thể thao tranh tài tại các điểm thi đấu

Cùng trong ngày 30/11, nhiều môn thể thao hấp dẫn khác cũng sẽ tranh tài tại các địa điểm thi đấu ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai. Trong đó có Boxing, Lặn, Wushu và Bắn súng.

Bên cạnh việc đón xem trực tiếp, hán giả có thể theo dõi một số nội dung thi đấu trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao. Các trận đấu cùng phần tranh tài ở nhiều môn sẽ được cập nhật xuyên suốt trong ngày.