Ngày thi đấu cuối cùng của môn bắn cung diễn ra tại Sân vận động Lam Sơn, phường Vũng Tàu. Các cung thủ TP. Hồ Chí Minh đã khép lại hành trình tranh tài bằng hai chiến thắng quan trọng ở những nội dung đồng đội cung 1 dây.

Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh đánh bại Hà Nội với tỷ số 7-3, giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam nữ cung 1 dây

Ở chung kết đồng đội nam nữ cung 1 dây, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh đối đầu với đội hình mạnh đến từ Hà Nội. Với màn thể hiện bản lĩnh và sự phối hợp hiệu quả, các cung thủ chủ nhà giành chiến thắng 7-3, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày.

Tiếp nối thành công, đội tuyển đồng đội nam cung 1 dây TP. Hồ Chí Minh bước vào trận chung kết đầy kịch tính với Hải Phòng. Hai đội cạnh tranh quyết liệt qua từng hiệp đấu, tạo nên màn so tài hấp dẫn. Chung cuộc, TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 6-4, hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng trong ngày thi đấu cuối cùng.

Sự tập trung và phối hợp của các cung thủ góp phần mang về chiến thắng cho đội chủ nhà

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, vận động viên Dương Hoàng Vinh cho biết đây là niềm vui và vinh dự lớn đối với bản thân cũng như các đồng đội. Thành quả này là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện miệt mài, không ngừng nghỉ của toàn đội.

Khép lại các nội dung thi đấu, đội tuyển bắn cung TP. Hồ Chí Minh đạt tổng cộng 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng, xếp thứ ba toàn đoàn.

Vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Vĩnh Long với 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Hà Nội xếp thứ hai với 10 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

Bắn cung TP. Hồ Chí Minh giành thêm hai Huy chương Vàng trong ngày thi đấu cuối cùng, nâng tổng thành tích lên 5 HCV

Hai tấm Huy chương Vàng trong ngày cuối cùng là điểm nhấn đáng chú ý của bắn cung TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội. Dù xếp thứ ba chung cuộc, các cung thủ chủ nhà vẫn khép lại giải đấu với những kết quả tích cực, đặc biệt ở các nội dung đồng đội.

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