Trần Trọng Phúc chiến thắng ở chặng đua cuối

Ngày thi đấu cuối cùng của môn xe đạp đường trường diễn ra với nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam, cự ly 162km. Đây là chặng đua đòi hỏi các vận động viên duy trì sức bền, chiến thuật và khả năng phân phối thể lực trong suốt hành trình.

Sau gần 4 giờ tranh tài, tay đua Trần Trọng Phúc thuộc ê-kíp Đồng Nai xuất sắc cán đích đầu tiên, với tốc độ trung bình khoảng 41km/h. Phạm Lê Xuân Lộc của Quân đội về nhì, trong khi vị trí thứ ba thuộc về Trần Lê Minh Tuấn của ê-kíp TP. Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đồng đội nam, ê-kíp An Giang giành Huy chương Vàng. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đồng Tháp với Huy chương Bạc và Đồng Nai với Huy chương Đồng.

Các tay đua bước vào nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam, cự ly 162km trong ngày thi đấu cuối cùng

Trần Trọng Phúc của ê-kíp Đồng Nai giành chiến thắng nội dung cá nhân sau gần 4 giờ thi đấu

An Giang khẳng định vị thế nhất toàn đoàn

Kết thúc môn xe đạp tại Đại hội, An Giang đứng đầu bảng tổng sắp với 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thành tích nổi bật của đoàn đến từ các nội dung dành cho nữ, khi các tay đua An Giang giành chiến thắng ở 8 trong tổng số 9 nội dung.

Xếp thứ hai toàn đoàn là ê-kíp Vĩnh Long với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đồng Nai đứng thứ ba với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Kết quả này cho thấy sự vượt trội của An Giang ở môn xe đạp đường trường, đặc biệt trong các nội dung nữ. Trong khi đó, những chiến thắng ở ngày thi đấu cuối cùng cũng góp phần hoàn thiện bức tranh thành tích của các ê-kíp trước khi môn xe đạp khép lại tại Đại hội.

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