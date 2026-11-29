Những bất ngờ ở nội dung đôi nữ

Không được xếp hạt giống trước khi bước vào tranh tài, cặp Vũ Khánh Phương và Nguyễn Minh Thúy Hằng của TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên hành trình ấn tượng ở nội dung đôi nữ. Hai tay vợt lần lượt vượt qua những đối thủ được đánh giá cao để tiến vào trận chung kết.

Tại bán kết, Khánh Phương và Thúy Hằng gây bất ngờ khi đánh bại cặp hạt giống số 1 Ngô Hồng Hạnh – Phan Diễm Quỳnh của Quân đội. Chiến thắng này mở ra cơ hội tranh Huy chương Vàng cho đôi nữ TP. Hồ Chí Minh.

Bước vào trận chung kết, thử thách tiếp tục đến với hai tay vợt chủ nhà khi đối thủ là cặp hạt giống số 2 Nguyễn Hải Diệp – Nguyễn Phạm Giao Linh của Phú Thọ. Tuy nhiên, Khánh Phương và Thúy Hằng đã thi đấu tự tin, giành chiến thắng với tỷ số 7-5, 6-1, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầy thuyết phục.

Vũ Khánh Phương và Nguyễn Minh Thúy Hằng vượt qua cặp đôi Phú Thọ với tỷ số 7-5, 6-1 để giành Huy chương Vàng đôi nữ

Niềm vui của quần vợt TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được nối dài ở nội dung đôi nam. Cặp Nguyễn Quang Vinh – Đinh Viết Tuấn Minh đã có chiến thắng quan trọng trước đôi hạt giống số 1 của Hà Nội là Vũ Hà Minh Đức – Trương Thành Minh trong trận chung kết.

Với tỷ số 2-1, Quang Vinh và Tuấn Minh vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn, mang về thêm một tấm Huy chương Vàng cho đoàn chủ nhà. Đây cũng là Huy chương Vàng thứ tư của quần vợt TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội lần này.

Nguyễn Quang Vinh và Đinh Viết Tuấn Minh giành chiến thắng 2-1 trước đôi hạt giống số 1 Hà Nội, mang về Huy chương Vàng đôi nam

Sau những kết quả tích cực ở hai nội dung đôi, quần vợt TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đứng trước cơ hội bổ sung Huy chương Vàng. Trận chung kết đơn nữ ngày mai sẽ là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai tay vợt Nguyễn Minh Thúy Hằng và Trần Natasha.

Quần vợt TP. Hồ Chí Minh nâng tổng số Huy chương Vàng lên 4 sau những chiến thắng ở nội dung đôi nam và đôi nữ

Điều này đồng nghĩa với việc tấm Huy chương Vàng đơn nữ chắc chắn thuộc về TP. Hồ Chí Minh, bất kể kết quả trận chung kết. Đây là cơ hội để đội tuyển chủ nhà tiếp tục nâng cao thành tích, khép lại các nội dung thi đấu với thêm một dấu mốc đáng chú ý.

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