Môn Judo: Những màn ngược dòng và so tài nghẹt thở trên thảm đấu

Ở chung kết hạng dưới 44kg nữ môn Judo, khi chỉ còn 4 giây cuối, Nguyễn Thanh Phú Quí bất ngờ lật ngược thế trận trước Nguyễn Thạch Hải Yến, giành Huy chương vàng. Ở hạng dưới 55kg nam, Nguyễn Văn Thanh cũng gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Đại hội Nguyễn Hoàng Thành.

Những pha quật ghi điểm Ippon, đè giữ, khóa siết đầy kỹ thuật cùng các trận đấu bước vào thời gian điểm vàng Golden Score tiếp tục tạo nên những màn tranh tài căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự chính xác quyết định thắng bại.

Ở nội dung đồng đội, chiến thuật và tinh thần thi đấu tập thể tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn. Trong khi đó, Kata đề cao độ chính xác và sự phối hợp. Đặc biệt, 3 Huy chương vàng Kata trong ngày cuối góp phần giúp đoàn Quân đội bứt lên dẫn đầu toàn đoàn.

Cuộc đua huy chương môn Judo ngã ngũ

Sau 6 ngày tranh tài, đoàn Quân đội dẫn đầu với 9 Huy chương vàng, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 7 Huy chương vàng, tiếp đến là Cần Thơ với 6 Huy chương vàng. Tổng cộng 32 bộ huy chương đã tìm được chủ nhân, khép lại hành trình Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Khán giả có thể theo dõi lại những pha tranh tài hấp dẫn và cập nhật diễn biến các môn thi đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 trên các nền tảng của HTV.