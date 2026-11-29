Là bộ môn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và luôn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng trên khán đài tại kỳ Đại hội năm nay, môn Lân Sư Rồng quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật và đội tuyển xuất sắc đến từ các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước.

Trên sàn đấu, khán giả liên tục được thưởng thức những màn trình diễn công phu với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh trống hội rộn rã và những động tác tạo hình uốn lượn uyển chuyển, mạnh mẽ của linh vật rồng. Sự đồng đều trong đội hình, kỹ thuật di chuyển tốc độ cao, những pha nhào lộn đẹp mắt cùng thần thái biểu diễn truyền cảm hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh điểm số hấp dẫn để chinh phục tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp nội dung Múa rồng truyền thống môn Lân Sư Rồng chiều 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC .