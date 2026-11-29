Trực tiếp Lân Sư Rồng - 17g30 ngày 30/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Lân Sư Rồng là một trong những nội dung mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Trong ngày 30/11, các đội bước vào tranh tài ở nội dung Rồng dạ quang. Đây là loại hình biểu diễn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, khả năng điều khiển đạo cụ linh hoạt và sự ăn ý trong từng động tác. Những chuyển động của rồng dưới hiệu ứng ánh sáng tạo nên không gian trình diễn đặc sắc, vừa thể hiện kỹ thuật, vừa mang đến giá trị thẩm mỹ cho người xem. Theo lịch thi đấu, buổi sáng từ 8g đến 11g là thời gian kiểm lục múa Rồng dạ quang. Buổi chiều, các đội tiếp tục thi đấu theo lịch từ 14g đến 16g30, trước khi bước vào phiên tranh tài buổi tối.

Từ 18g đến 21g, các đội tiếp tục trình diễn và tranh tài, kết hợp với hoạt động trao thưởng. Mỗi tiết mục có thời lượng từ 7 đến 10 phút, đòi hỏi vận động viên duy trì thể lực, sự tập trung và tính đồng bộ trong suốt phần biểu diễn. Không chỉ là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật, Lân Sư Rồng còn là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua những màn trình diễn được đầu tư công phu. Với nội dung Rồng dạ quang, khán giả có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn nổi bật trong không gian ánh sáng đầy màu sắc. Các đội thi sẽ cùng thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội để chinh phục ban giám khảo.

Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ các đội Lân Sư Rồng ngày 30/11 trên các nền tảng của HTV.