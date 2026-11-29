Ba kỳ Đại hội liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu

Taekwondo TP. Hồ Chí Minh khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với vị trí Nhất toàn đoàn và 13 huy chương các loại (Ảnh: HCMC Sports Hub)



Diễn ra từ ngày 23 đến 30/11 tại Nhà thi đấu phường An Hội Đông (TP. Hồ Chí Minh), môn Taekwondo thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 quy tụ nhiều đơn vị mạnh trên cả nước. Trải qua những ngày tranh tài ở hai phân môn Quyền thuật và Đối kháng, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh khẳng định ưu thế bằng thành tích 7 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, qua đó giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Xếp sau TP. Hồ Chí Minh là đoàn Đà Nẵng với 4 Huy chương Vàng. Đoàn Hà Nội đứng thứ ba với 3 Huy chương Vàng, bằng thành tích của Vĩnh Long nhưng xếp trên nhờ có số Huy chương Bạc nhiều hơn.'

Các vận động viên tranh tài tại môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 (Ảnh: HCMC Sports Hub)

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp Taekwondo TP. Hồ Chí Minh giữ ngôi đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Kết quả này cho thấy sự ổn định về thành tích của đội tuyển qua nhiều kỳ Đại hội, đồng thời phản ánh chiều sâu lực lượng ở cả hai phân môn. Không chỉ có những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội tuyển còn duy trì được sự đồng đều ở nhiều nội dung thi đấu, tạo nên nền tảng cho thành tích chung.

Dấu ấn từ những bài quyền chuẩn xác đến các trận đối kháng quyết liệt

Thành tích của Taekwondo TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội năm nay được tạo nên từ sự đóng góp của các vận động viên ở cả hai phân môn Quyền thuật và Đối kháng. Mỗi nội dung có đặc thù chuyên môn riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên bảng thành tích nổi bật của đội tuyển thành phố.

Ở phân môn Quyền thuật, bộ đôi Châu Tuyết Vân – Hồ Thanh Ân giành Huy chương Vàng nội dung quyền đôi nam nữ. Với Châu Tuyết Vân, thành tích này càng có ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ năm cô tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, tiếp nối hành trình 20 năm gắn bó với Taekwondo. Trong khi đó, Châu Ngọc Tuyết Sang cũng đóng góp thêm một Huy chương Bạc ở nội dung quyền cá nhân nữ.

Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Ân giành Huy chương Vàng nội dung quyền đôi nam nữ tại Đại hội năm 2026

Châu Ngọc Tuyết Sang đóng góp Huy chương Bạc ở nội dung quyền cá nhân nữ cho Taekwondo TP. Hồ Chí Minh

Ở phân môn Đối kháng, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh giành 6 Huy chương Vàng ở các hạng cân và nội dung đồng đội. Những gương mặt mang về thành tích cao gồm Phạm Thị Kim Chi (46kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam), Đinh Công Khoa (58kg nam), Lê Tuấn (63kg nam), Phạm Đăng Quang (68kg nam) và đội đối kháng đồng đội nam.

Các chiến thắng trải đều ở nhiều hạng cân cho thấy khả năng cạnh tranh của lực lượng vận động viên thành phố. Đặc biệt, tấm Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng đồng đội nam trong ngày thi đấu cuối cùng đã góp phần hoàn tất thành tích của đội tuyển, khép lại hành trình tranh tài với vị trí cao nhất toàn đoàn.

Các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh thi đấu ở những hạng cân đối kháng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: HCMC Sports Hub)



Tiếp nối vị thế của Taekwondo TP. Hồ Chí Minh

Với 13 huy chương, trong đó có 7 Huy chương Vàng, Taekwondo TP. Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Ba kỳ Đại hội liên tiếp giành ngôi Nhất toàn đoàn là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự ổn định của đội tuyển trong quá trình duy trì và phát triển lực lượng.

Các võ sĩ Taekwondo TP. Hồ Chí Minh khép lại Đại hội năm 2026 với thành tích Nhất toàn đoàn (Ảnh: HCMC Sports Hub)



Thành tích tại Đại hội năm 2026 không chỉ đóng góp vào kết quả chung của đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh, mà còn tạo thêm động lực để các võ sĩ tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới. Từ những bài quyền giàu tính kỹ thuật đến các trận đối kháng đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết đoán, đội tuyển đã khép lại kỳ Đại hội bằng một dấu ấn đáng nhớ.