Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ. Ngay trong những nội dung đầu tiên, các VĐV đã mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn.

Ánh Viên giành HCB, Mỹ Tiên phá kỷ lục Đại hội

Sau 5 năm nghỉ thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) trở lại đường đua xanh. Màn tái xuất của cô thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi.

Mỹ Tiên giành HCV với thành tích 2 phút 14 giây 38. Kết quả này phá kỷ lục Đại hội 2 phút 19 giây 43 do Ánh Viên thiết lập năm 2018

Ở chung kết 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đối đầu với đàn em Võ Thị Mỹ Tiên. Có thời điểm, Ánh Viên vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, Mỹ Tiên đã tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên.

Mỹ Tiên giành HCV với thành tích 2 phút 14 giây 38. Kết quả này phá kỷ lục Đại hội 2 phút 19 giây 43 do Ánh Viên thiết lập năm 2018.

Thành tích mới cũng giúp Mỹ Tiên tiến gần kỷ lục quốc gia 2 phút 12 giây 33 của đàn chị. Trong khi đó, Ánh Viên giành HCB với thời gian 2 phút 16 giây 30, chậm hơn Mỹ Tiên 1,92 giây.

Ánh Viên vui với tấm HCB và mong muốn truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ yêu thích bơi lội

Sau cuộc đua, Ánh Viên cho biết cô không đặt quá nhiều áp lực khi trở lại thi đấu. Nữ kình ngư vui với tấm HCB và mong muốn truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ yêu thích bơi lội. Cô cũng đánh giá cao kỷ lục của Mỹ Tiên, xem đây là bước tiến tích cực của thể thao Việt Nam.

Cuộc tranh tài giữa hai thế hệ kình ngư cho thấy sự tiếp nối đáng chú ý của bơi lội Việt Nam.

Nguyễn Hoa Watson liên tiếp phá kỷ lục, TP. Hồ Chí Minh có HCV đầu tiên

Ở nội dung 50m ếch nam, Nguyễn Hoa Watson (An Giang) gây ấn tượng ngay từ vòng loại. Anh đạt thành tích 27 giây 16, phá kỷ lục Đại hội 28 giây 39 của cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt, tồn tại suốt 16 năm.

Nguyễn Hoa Watson liên tiếp phá kỷ lục, TP. Hồ Chí Minh có HCV đầu tiên

Đến chung kết, Watson tiếp tục cải thiện thành tích xuống còn 27 giây 09. Qua đó, anh giành HCV và phá kỷ lục vừa thiết lập.

Đội tuyển bơi TP. Hồ Chí Minh cũng giành HCV đầu tiên nhờ Lương Jeremie ở nội dung 100m tự do nam.

Trong cuộc đua quyết liệt, Lương Jeremie và Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) cùng cán đích sau 50 giây 03. Hai VĐV đồng hạng nhất và cùng nhận HCV.

Các nội dung môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra đến ngày 27/11.