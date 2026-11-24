Từ giải vô địch thế giới đến các giải đấu trong nước

Nguyễn Thanh Mai sinh năm 2005, hiện là vận động viên Vovinam của TP. Hồ Chí Minh và là sinh viên năm cuối Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam. Cô bắt đầu tập luyện môn võ từ năm 8 tuổi. Qua 13 năm gắn bó, Mai từng bước hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và tham gia các giải đấu ở nhiều cấp độ.

Năm 2023, Nguyễn Thanh Mai giành hai Huy chương Vàng tại các giải vô địch trẻ toàn quốc. Đây là những thành tích đáng chú ý trong giai đoạn đầu thi đấu, tạo nền tảng để cô tiếp tục phát triển chuyên môn.

Nguyễn Thanh Mai thi đấu nội dung tại Giải vô địch Vovinam thế giới 2025 (Ảnh: NVCC)

Năm 2025, Mai đạt thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế khi giành Huy chương Vàng nội dung nữ “Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp” tại Giải vô địch Vovinam thế giới tổ chức ở Indonesia. Kết quả này ghi nhận quá trình tập luyện và chuẩn bị của nữ võ sĩ, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của cô.

Nguyễn Thanh Mai nhận Huy chương Vàng tại giải thế giới năm 2025 (Ảnh: NVCC)

Tiếp nối thành công đó, trong năm 2026, Nguyễn Thanh Mai tiếp tục góp mặt tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc. Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo cơ hội để các vận động viên kiểm tra chuyên môn và cạnh tranh thành tích. Tại giải, Mai tiếp tục tranh tài ở nội dung sở trường, hướng đến những mục tiêu mới trong mùa thi đấu.

Nguyễn Thanh Mai đạt Huy chương vàng tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam năm 2026 (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, Mai nhận được sự hướng dẫn của huấn luyện viên cùng sự hỗ trợ từ ban huấn luyện và đồng đội. Việc duy trì tập luyện chuyên môn, chuẩn bị cho từng giải đấu cũng là một phần quan trọng giúp nữ võ sĩ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thi đấu.

Dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 21

Với thành tích giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025, Nguyễn Thanh Mai vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong năm 2026. Phần thưởng là sự ghi nhận đối với thành tích của nữ vận động viên trên đấu trường quốc tế, đồng thời trở thành dấu mốc đáng nhớ khi cô mới 21 tuổi.

Nguyễn Thanh Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về vinh dự này, Nguyễn Thanh Mai cho biết: “Ở độ tuổi của em mà được nhận Huân chương Lao động thì đó là một vinh dự cũng như một điều rất quý giá. Em cảm thấy đây là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời, là sự ghi nhận để em cố gắng hơn, phát triển bản thân mình hơn ở các mùa giải trong tương lai”.

Nguyễn Thanh Mai cùng các thành viên đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động (Ảnh: NVCC)

Mới đây nhất, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026, Nguyễn Thanh Mai tiếp tục thi đấu ở nội dung nữ “tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp” và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tấm Huy chương Vàng tại Đại hội là thành tích mới nhất của nữ võ sĩ, đồng thời đóng góp vào kết quả thi đấu của đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thanh Mai thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Thanh Mai nhận Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh tập luyện và thi đấu, Mai vẫn duy trì việc học tại Học viện Hàng không Việt Nam. Việc cân bằng giữa lịch học và thời gian tập luyện là yêu cầu không nhỏ đối với nữ vận động viên. Trong hành trình này, sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và đồng đội luôn có ý nghĩa quan trọng.

Nguyễn Thanh Mai bên huấn luyện viên Nguyễn Hồng Quỳ - người luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong tập luyện và thi đấu (Ảnh: NVCC)

Với 13 năm gắn bó cùng Vovinam, Nguyễn Thanh Mai đã trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ các giải trẻ trong nước, Giải vô địch thế giới năm 2025 đến những giải đấu quan trọng trong năm 2026. Tấm Huy chương Vàng mới nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục nối dài thành tích của nữ võ sĩ đồng thời là động lực để cô hướng đến những mục tiêu tiếp theo trong sự nghiệp thể thao.