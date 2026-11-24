Các môn thi đấu diễn ra sôi nổi ngày 24/11

Trong ngày 24/11, nhiều môn thể thao tiếp tục tranh tài từ sáng đến tối. Bắn súng diễn ra từ 8 giờ 30 đến 17 giờ; Bóng đá nam U-21 có hai trận đấu lúc 15 giờ và 17 giờ 15 tại sân vận động Gò Đậu. Boxing thi đấu từ 14 giờ 30 đến 20 giờ, trong khi Bơi diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ.

Các môn Futsal, Thể hình, Quần vợt, Wushu, Xe đạp đường trường, Kurash và Kéo co trong nhà cũng góp mặt trong lịch thi đấu ngày 24/11, với nhiều khung giờ trải dài từ sáng đến chiều tối tại các địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên hệ thống HTV

Khán giả có thể theo dõi một số nội dung thi đấu trực tiếp trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao. Các trận đấu cùng phần tranh tài ở nhiều môn được cập nhật xuyên suốt trong ngày.

Ngày thi đấu 24/11 hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.