Xe đạp đường trường: Nguyễn Thị Thật giành HCV đầu tiên

Ngày 23/11, xe đạp đường trường là một trong 18 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Môn thi quy tụ 114 tay đua, trong đó có nhiều cua-rơ hàng đầu Việt Nam đang đạt phong độ tốt. Các VĐV tranh tài trên cung đường thuộc xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Xe đạp đường trường: Nguyễn Thị Thật giành HCV đầu tiên

Ở nội dung cá nhân tính điểm nữ, các tay đua thi đấu 8 vòng với tổng cự ly 27,58km. Tại mỗi vòng, bốn VĐV dẫn đầu lần lượt nhận 5, 3, 2 và 1 điểm.

Với lực lượng đồng đều cùng chiến thuật hợp lý, ê-kíp An Giang chiếm ưu thế trong cuộc đua. Nguyễn Thị Thật xuất sắc giành HCV với tổng cộng 36 điểm.

HCB thuộc về Lâm Thị Thùy Dương (TP. Hồ Chí Minh) với 18 điểm

HCB thuộc về Lâm Thị Thùy Dương (TP. Hồ Chí Minh) với 18 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) giành HCĐ với 17 điểm.

Lê Ngọc Sơn tiếp tục mang về HCV cho An Giang

Nội dung cá nhân tính điểm nam có 28 VĐV thuộc 7 đội tuyển tham dự. Các tay đua tranh tài 12 vòng, với tổng cự ly 41,52km.

Sau 5 vòng đầu diễn ra cân bằng, bước ngoặt xuất hiện ở vòng thứ 6. Lê Ngọc Sơn chọn đúng thời điểm tấn công để giành chiến thắng.

Lê Ngọc Sơn tiếp tục mang về HCV cho An Giang

Tay đua kỳ cựu của An Giang tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Anh giành chiến thắng ở các vòng 7, 8, 9 và 12, qua đó đoạt HCV với 34 điểm.

Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) giành HCB với 19 điểm. HCĐ thuộc về Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Ngày 24/11, môn xe đạp đường trường tiếp tục diễn ra tại xã Cần Giờ. Các VĐV sẽ tranh tài ở nội dung cá nhân tính giờ nữ 30km và cá nhân tính giờ nam 40km.