TP. Hồ Chí Minh giành nhiều HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc ngày 23/11/2026

Ngày 23/11, TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với những kết quả tích cực ở ba môn thi đấu.

Ở môn võ cổ truyền, Nhà thi đấu phường Tân Thuận tổ chức 10 trận chung kết nội dung quyền thuật. Các VĐV chủ nhà góp mặt ở 7 trận chung kết và thể hiện ưu thế vượt trội khi giành đến 5 HCV.

Một số diễn biến đáng chú ý tại Đại hội thể thao toàn quốc ngày 23/11

Trong khi đó, tại Nhà thi đấu TDTT Bình Phú, đội tuyển đá cầu trong nhà TP. Hồ Chí Minh đối đầu Bắc Ninh ở nội dung đồng đội nam. Các VĐV chủ nhà toàn thắng cả 4 hiệp đấu trong 2 vòng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Đây cũng là HCV đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh ở nội dung này.

Ở môn quần vợt, các tay vợt TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mang về tin vui. Trong trận chung kết đồng đội nam, đội chủ nhà vượt qua Hà Nội với tỉ số 2-1 để giành chiến thắng.

Những kết quả trên góp phần tạo nên ngày thi đấu thành công của đoàn TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.