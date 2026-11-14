20 năm Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP. Hồ Chí Minh

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đánh dấu lần trở lại TP. Hồ Chí Minh sau hai thập niên. Ở kỳ thứ V năm 2006, Đại hội có 7.942 vận động viên, tranh tài ở 53 môn. Các cuộc so tài cũng ghi nhận 42 kỷ lục quốc gia.

Trong khi đó, Đại hội năm 2026 có 48 môn, 65 phân môn và 973 nội dung thi đấu. Sự kiện dự kiến quy tụ gần 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên. Ngoài ra, lực lượng điều hành còn có hàng ngàn trọng tài và nhân sự chuyên môn.

Một số phân môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: Sổ tay ĐHTTTQ2026)

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có quy mô ấn tượng

Số môn thi đấu ít hơn không đồng nghĩa quy mô Đại hội thu hẹp. Bởi chương trình thi đấu lần thứ X mở rộng ở số phân môn, nội dung tranh tài và cơ cấu lực lượng tham dự. Đặc biệt, Đại hội năm nay có 36 đoàn, đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội.

Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên sau đợt sắp xếp địa giới hành chính. Vì vậy, bức tranh tranh tài năm 2026 không chỉ phản ánh sự thay đổi về số lượng mà còn cho thấy cơ cấu tham dự mới của thể thao cả nước.

Một thay đổi đáng chú ý sau 20 năm nằm ở phạm vi tổ chức. Nếu năm 2006, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai, thì năm 2026, Thành phố giữ vai trò chủ nhà chính, phối hợp với Đồng Nai, Đồng Tháp. Riêng TP. Hồ Chí Minh đảm nhận 44 môn, 58 phân môn.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Từ một địa điểm đăng cai đến sự phối hợp nhiều khu vực

Việc tổ chức tại nhiều địa phương đòi hỏi sự phối hợp về địa điểm, lịch thi đấu và công tác điều hành. Lịch tranh tài cũng được triển khai theo nhiều đợt. Chẳng hạn, môn Muay đã hoàn thành từ ngày 20 đến 30/10, Karate diễn ra từ ngày 1 đến 8/11, trước giai đoạn chính của Đại hội từ ngày 14/11 đến 12/12.

Các điểm thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 (Nguồn: HTV Thể thao)

Cùng với đó, chuyển đổi số được đưa vào công tác quản lý. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý dữ liệu vận động viên, đội tuyển, trọng tài và địa điểm thi đấu. Công nghệ còn hỗ trợ lập lịch tự động, cập nhật kết quả theo thời gian thực.

Trong khi đó, cổng thông tin và ứng dụng di động giúp người hâm mộ tra cứu lịch đấu, kết quả và bảng tổng sắp huy chương. Những công cụ này góp phần kết nối các khâu tổ chức, điều hành và cung cấp thông tin trong một kỳ Đại hội diễn ra trên nhiều địa bàn.

Cùng với yêu cầu tổ chức trên phạm vi rộng, Đại hội năm 2026 cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn chuyên môn và tính công bằng trong thi đấu.

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, lực lượng điều hành dự kiến có 2.921 trọng tài, trong đó có 26 trọng tài quốc tế tham gia ở bảy môn. Sự góp mặt của đội ngũ này tạo cơ hội để trọng tài trong nước tiếp cận thêm kinh nghiệm và chuẩn mực điều hành quốc tế.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có thông điệp "Play True – Thi đấu trung thực, bảo vệ thể thao trong sạch"

Đặc biệt, công tác phòng, chống doping được triển khai từ khâu giáo dục đến kiểm tra. Vận động viên thuộc 24 môn phải hoàn thành chương trình giáo dục phòng, chống doping trước khi đăng ký. Mọi vận động viên đều thuộc diện có thể được lựa chọn kiểm tra, không chỉ những người giành huy chương.

Những yêu cầu này cho thấy việc tổ chức Đại hội không chỉ hướng đến kết quả tranh tài. Tính chính xác trong điều hành, sự công bằng giữa các vận động viên và việc tuân thủ quy định chuyên môn cũng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng thi đấu.

Một điểm mới đáng chú ý trong định hướng quản lý thể thao là việc số hóa dữ liệu vận động viên. Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao TP. Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật Quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc - cho biết "hộ chiếu" vận động viên là một trong những cách thực hiện mục tiêu này.

Theo ông, một vận động viên thường mất khoảng 10 năm từ giai đoạn đào tạo ban đầu đến khi đạt thành tích cao.

Trong hành trình đó, họ có thể lần lượt thi đấu ở đội tuyển cơ sở, đội tuyển thành phố và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, dữ liệu tập luyện, thể lực và thành tích từ các giai đoạn trước chưa được chuyển tiếp, khai thác đầy đủ.

Dữ liệu thể lực, thành tích... của các vận động viên sẽ được lưu trữ để giúp quá trình đào tạo thuận lợi và hiệu quả hơn (Ảnh: HTV Thể thao)

Vì vậy, việc tập hợp thông tin trong một hồ sơ xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng. Các dữ liệu về thành tích và thể lực được kỳ vọng sẽ lưu trữ trong hồ sơ điện tử. Nhờ đó, thông tin không bị gián đoạn khi vận động viên chuyển sang môi trường huấn luyện mới.

Huấn luyện viên ở cấp độ tiếp theo có thể tra cứu quá trình phát triển của vận động viên trong nhiều năm. Từ đó, họ có thêm cơ sở đánh giá năng lực, điều chỉnh giáo án và xây dựng lộ trình huấn luyện phù hợp.

Chúng tôi mong muốn tất cả các dữ liệu về thể lực, thành tích... trong suốt 10 năm tập luyện của VĐV sẽ được số hóa trong "Hộ chiếu" VĐV. Để sau này khi một HLV cấp quốc gia, quốc tế huấn luyện họ thì có thể dễ dàng tra cứu những thông số này. Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao TP. Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật Quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc

Đây không chỉ là giải pháp quản lý dữ liệu. Định hướng này còn hướng đến việc hạn chế sự đứt gãy trong quá trình phát triển tài năng thể thao, đồng thời tạo cơ sở cho chiến lược đào tạo dài hạn.

Sau 20 năm, cách đưa thông tin về Đại hội đến công chúng cũng có những thay đổi. Bên cạnh cổng thông tin và ứng dụng di động phục vụ tra cứu lịch thi đấu, kết quả, bảng tổng sắp huy chương, công tác truyền thông được tổ chức đồng bộ hơn với sự hỗ trợ của công nghệ số.

Một số hình ảnh tại Trung tâm Báo chí, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: Huỳnh Long)

Trung tâm Báo chí được đưa vào hoạt động tại tòa nhà VOH. Hạ tầng và xe truyền hình lưu động của HTV hỗ trợ truyền tín hiệu trực tiếp từ các điểm thi đấu về trung tâm.

Các phòng chức năng phục vụ tác nghiệp cũng được triển khai, tạo điều kiện để lực lượng báo chí tiếp nhận thông tin và làm việc thuận lợi.

Nhà báo kỳ cựu Dư Hải - người có hàng chục năm gắn bó với thể thao TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chia sẻ: 20 năm Đại hội Thể thao quay trở lại TP là một khoảng thời gian dài và có rất nhiều thay đổi.

Trước đây, thông tin không như bây giờ. Mọi thứ đều do con người làm. Viết tin phải gửi fax về. Chụp ảnh phải rửa phim ra. Thông tin không nhanh như bây giờ... Giờ đây, việc TP vinh dự tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, lần đầu sau quy hoạch, mang ý nghĩa rất lớn. Riêng về báo chí, lực lượng truyền thông được hưởng lợi từ sự phát triển của công nghệ thông tin.

Nhà báo Dư Hải TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập có phường Ngãi Giao, phường Đá Bàng, phường Vũng Tàu... Những nơi này cách xa nhau cả trăm cây số. Đó là một khoảng cách địa lý rất xa. Và chính nhờ công nghệ truyền thông mà thông tin về rất nhanh. Đây là một trong những thay đổi rất lớn của kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đặc biệt, việc truyền hình trực tiếp các môn thi đấu giúp khán giả theo dõi diễn biến Đại hội qua màn ảnh, bên cạnh hình thức trực tiếp đến sân. Cùng với các nền tảng thông tin số, công chúng có thêm cách cập nhật lịch đấu và kết quả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Nhìn lại chặng đường 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc đã có nhiều thay đổi về quy mô, địa bàn tổ chức, tiêu chuẩn chuyên môn và phương thức quản lý.

Giá trị của kỳ Đại hội năm 2026 vì vậy không chỉ nằm ở bảng tổng sắp huy chương.

Những kinh nghiệm điều hành, dữ liệu số, năng lực chuyên môn và điều kiện tác nghiệp được cải thiện... đem lại giá trị to lớn.

Chúng sẽ góp phần tạo nền tảng cho các kỳ Đại hội tiếp theo và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của văn hóa - thể thao - du lịch.





Thiên Bình - Hoàng An - Bạch Gia Hân - Quốc Bảo - Yến Nhi