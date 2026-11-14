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Thể thao

Mục tiêu bảo vệ ngôi đầu Vovinam TP | Đại hội Thể thao toàn quốc

THIÊN BÌNH
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Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 400 vận động viên từ 24 đơn vị, tranh tài 26 bộ huy chương. Chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Mục tiêu bảo vệ ngôi đầu Vovinam TP | Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu (Ảnh minh họa: HVVF)

Vovinam tại Đại hội: 26 bộ huy chương

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn Vovinam diễn ra từ ngày 14 đến 19/11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Giải quy tụ 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương.

Trong đó, nội dung đối kháng có 14 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ. Nội dung quyền gồm 12 bài thi đơn luyện, song luyện, đa luyện và quyền đồng đội. Các phần thi kết hợp kỹ thuật tay không, sử dụng vũ khí và những đòn chân đặc trưng. Vì vậy, vận động viên cần có sức mạnh, độ chính xác và khả năng phối hợp tốt.

Bên cạnh việc đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện của các địa phương sau chu kỳ 4 năm, Đại hội còn là dịp tuyển chọn vận động viên xuất sắc cho Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2027 tại Algeria.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu môn Vovinam

Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, Vovinam TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đội tuyển thành phố từng giành 7 HCV, dẫn đầu môn Vovinam. Thanh Hóa xếp thứ hai với 4 HCV, còn Cần Thơ đứng thứ ba với 3 HCV.

TP. Hồ Chí Minh duy trì thế mạnh ở nội dung quyền

Đáng chú ý, phong độ của Vovinam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định tại Giải vô địch quốc gia năm 2025. Đội giành 16 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, qua đó bảo vệ thành công ngôi đầu toàn đoàn. Thành phố duy trì thế mạnh ở nội dung quyền, đồng thời có những bước tiến ở các hạng cân đối kháng.

Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, lực lượng Vovinam thành phố còn được bổ sung những vận động viên chất lượng từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nguồn lực quan trọng để đội tuyển tăng chiều sâu chuyên môn.

Mục tiêu bảo vệ ngôi đầu Vovinam TP | Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 2.
Mục tiêu bảo vệ ngôi đầu Vovinam TP | Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 3.

Với 26 bộ huy chương, cuộc so tài Vovinam kỳ Đại hội này được dự báo quyết liệt (Ảnh minh họa: HVVF)

Cần Thơ, Thanh Hóa và những đối thủ đáng chú ý ở môn Vovinam

Bên cạnh TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Thanh Hóa là hai đơn vị có thế mạnh Vovinam nổi bật. Tại Giải vô địch quốc gia năm 2025, Cần Thơ giành 10 HCV, xếp thứ nhì toàn đoàn. Đặc biệt, toàn bộ số HCV của đơn vị này đến từ nội dung quyền.

Trong khi đó, Thanh Hóa xếp thứ ba với 5 HCV. Cả 5 HCV đều thuộc nội dung đối kháng. Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh giữa các địa phương không chỉ nằm ở số lượng vận động viên mà còn ở thế mạnh chuyên môn của từng đội.

Ngoài ra, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội cũng là những đơn vị được đánh giá có lực lượng Vovinam mạnh. Với 26 bộ huy chương, cuộc đua năm nay được dự báo quyết liệt. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế của mình trong phong trào Vovinam cả nước.

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