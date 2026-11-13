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Thể thao

Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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(HTV) - Vòng bán kết môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với 15 hạng cân thuộc hai nội dung Full Contact và Low Kick. Nhiều võ sĩ từng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế cũng góp mặt, tạo nên những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn đáng chú ý.

Nhiều nhà vô địch Kickboxing SEA Games khẳng định bản lĩnh

Trận bán kết hạng mục Kickboxing ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành thứ hạng cao tại các giải đấu châu lục, khu vực và giải vô địch quốc gia. 

Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 1.
Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 2.

Những màn ra đòn tốc độ và chính xác tạo nên sức hấp dẫn cho các trận bán kết Kickboxing

Ở nội dung nữ, những nhà vô địch SEA Games như Lê Thị Nhi (Gia Lai), Huỳnh Thị Kim Vàng (An Giang) và Hoàng Thị Thùy Giang (Đồng Nai) đều vượt qua các đối thủ để giành quyền đi tiếp.

Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 3.
Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 4.

Các võ sĩ nữ thi đấu ở hai nội dung Full Contact và Low Kick, cạnh tranh suất góp mặt tại vòng chung kết

Đáng chú ý, ở hạng cân Low Kick 46-48kg, võ sĩ được xem là niềm hy vọng vàng của Kickboxing TP. Hồ Chí Minh, đồng thời từng giành chức vô địch châu Á năm 2024, đã có màn thể hiện ấn tượng khi vượt qua Nguyễn Tuyết Mai của đoàn Gia Lai. 

Kết quả này giúp đại diện chủ nhà tiếp tục tiến gần hơn đến mục tiêu chinh phục huy chương tại Đại hội.

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu huy chương

Ở nội dung nam, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh cũng góp mặt trong ba trận bán kết thuộc các hạng cân. Đây là cơ hội để đội tuyển chủ nhà tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, hướng đến việc giành quyền góp mặt trong ngày thi đấu cuối cùng.

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng sự chuẩn bị trong thời gian qua, Kickboxing TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành từ hai đến ba Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nhiều võ sĩ từng vô địch SEA Games góp mặt tại bán kết môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 5.

Chiến thắng ở bán kết giúp đại diện TP. Hồ Chí Minh tiến gần hơn đến mục tiêu huy chương tại Đại hội

Các trận chung kết môn Kickboxing sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV, bắt đầu từ 15 giờ ngày 15/11. 

Đây sẽ là những màn tranh tài quyết định, nơi các võ sĩ cạnh tranh cho những tấm huy chương cao nhất của Đại hội.

Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=SbS_aXJmmsY 

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